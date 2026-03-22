هجمات إرهابية للمستوطنين في الضفة وإصابات برصاص الاحتلال

تصعيد ميداني متزامن في الضفة الغربية، مع هجمات متفرقة نفذها مستوطنون طالت قرى وطرقًا رئيسية وأدت إلى إحراق منازل ومركبات، بالتوازي مع إطلاق نار من قوات الاحتلال وإصابات واعتقالات، وسط اتهامات بتوفير حماية رسمية للاعتداءات واتساع نطاقها جغرافيًا.

هاجم مستوطنون، مساء السبت، قرى وبلدات ومركبات الفلسطينيين على مفارق الطرق الرئيسية الواصلة بين محافظات الضفة الغربية، في تصعيد لاعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم.

ففي محافظة جنين، أحرق مستوطنون منازل ومركبات في قرية الفندقومية جنوب المحافظة، حيث أظهرت مقاطع مصورة اشتعال النيران في أكثر من منزل، إلى جانب احتراق عدد من السيارات، في وقت حاول فيه الأهالي إخماد الحرائق والتصدي للهجوم.

وفي جنوب طولكرم، أُصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أوضحت أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي بعد تسلمهما من قوات الاحتلال على حاجز جبارة.

هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية الفندقومية جنوبي جنين... إضرام النار في منازل ومركبات

وأشارت إلى أن أحد المصابين (53 عامًا) أُصيب في الرقبة والصدر، فيما أُصيب الآخر (54 عامًا) في القدم، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أُصيب مواطنان واعتُقل ثلاثة آخرون خلال هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، التي اعتدت على المواطنين ونشطاء أجانب وأطلقت قنابل صوت باتجاههم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عادل الحمامدة في خربة حوارة وخرّبت محتوياته واعتدت على أفراد عائلته، ما أدى إلى إصابة المواطنة ولاء أحمد عطيات بجروح ورضوض.

وخلال الهجوم ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين أحمد ياسر حمامدة، ومحمد عادل حمامدة، وشقيقه الطفل يوسف.

وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مناطق أخرى، إذ هاجموا المواطنين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية ورشوهم بغاز الفلفل.

كما نفذ المستوطنون سلسلة اعتداءات على مركبات المواطنين على الطرق الرئيسية، حيث رشقوا بالحجارة مركبات قرب ميدان "روابي" شمال رام الله، وعلى الطريق الواصل إلى نابلس، دون الإبلاغ عن إصابات.

وتجمع مستوطنون عند الدوار المؤدي إلى بلدة مخماس شمال القدس المحتلة، فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب قرية حارس غرب سلفيت، وقرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ورشقوها بالحجارة.

وفي جنوب نابلس، رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز زعترة العسكري وعلى الطريق الالتفافي قرب بورين، كما أُغلقت بلدة عورتا عقب تجمع عشرات المستوطنين.

وكان مستوطنون قد اقتحموا في وقت سابق من مساء اليوم أطراف قرية بورين جنوب نابلس، ونفذوا جولة استفزازية بين منازل المواطنين.