إرهاب المستوطنين بالضفة: هجمات تسفر عن إصابات إحداها بالرصاص الحي

هاجم المستوطنون بلدة دير الحطب شرق نابلس وبلدات أخرى وأغلقوا طرقا في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابات إحداها بالرصاص الحي وتضرر مركبات وممتلكات وعرقلة حركة الفلسطينيين.

من هجوم المستوطنين على منزل ومركبات وممتلكات في بلدة دير الحطب

أصيب 9 فلسطينيين مساء، الأحد، أحدهم بالرصاص الحي جراء هجوم نفذه المستوطنون على بلدة دير الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة مواطن (45 عاما) برصاصة في القدم خلال الهجوم، بالإضافة إلى 8 إصابات أخرى نتيجة هجوم المستوطنين بينها لامرأة برضوض واختناق بالغاز والدخان.

وذكرت طواقم الإسعاف، أن الإصابات تشمل: إصابة بالرصاص الحي في القدم، و6 إصابات نتيجة الضرب، وإصابة بالاختناق والغاز، وإصابة سقوط أدت إلى كسر في الفخذ.

وهاجم المستوطنون منازل الفلسطينيين في البلدة، وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات، فيما عملت طواقم الإطفاء على السيطرة على ألسنة النار.

كما هاجم المستوطنون قبيل منتصف ليل الأحد – الإثنين، قرية برقا شرق رام الله، وأضرموا النار في العيادة الصحية بالقرية، وفي شاحنة تجارية، ما تسبب بأضرار مادية وأثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين اقتحموا القرية بشكل مفاجئ، وسط حماية من قوات احتلال، ما أدى إلى إثارة الذعر والتوتر بين أهالي القرية.

إلى ذلك، أغلق المستوطنون عدة طرق رئيسة وفرعية في محيط محافظة رام الله والبيرة، وأقاموا تجمعات عند مفارق طرق حيوية، ما أدى إلى تعطيل حركة الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين تجمعوا عند دوار كراميلو، وأغلقوا الدوار بالكامل، إضافة إلى إغلاق بوابة الطيبة – كراميلو. كما شهدت مفارق مستوطنة "شيلو" تجمعات مماثلة للمستوطنين.

كما أغلق المستوطنون طريق عين أيوب غرب رام الله، وطريق بلدة الطيبة المؤدي إلى أريحا باستخدام الحجارة، مما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين بشكل كبير.

واحتشد المستوطنون مساء الأحد عند المدخل الغربي للريف الغربي لمحافظة بيت لحم، وتجمعوا عند منطقة عقبة حسنة على المدخل الرئيس والوحيد لبلدتي نحالين وبتير وقريتي حوسان ووادي فوكين، والمؤدي للشارع الالتفافي الاستيطاني رقم 60، حيث انتشروا في المكان وسط استفزازات ومحاولات الاعتداء على مركبات الفلسطينيين.

وأقدم المستوطنون على هدم جدار منزل في بلدة بيتا جنوب نابلس، بينما أصابوا فلسطينيا جراء تعرضه للضرب.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطيني (47 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب من المستوطنين في جبل العرمة في بيتا.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين هاجموا منطقة جبل صبيح، وهدموا جدار منزل يعود لعائلة اليتماوي في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين وإغلاقهم للطرق في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط حماية قوات الاحتلال، ما يقيد حركة الفلسطينيين ويعيق وصولهم إلى أماكن عملهم ومنازلهم.