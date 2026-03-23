الضفة الغربية: 3 مصابين برصاص الاحتلال وإصابة فتى بهجوم مستوطنين

إصابة 3 أشخاص بالرصاص الحي خلال اقتحام شرق نابلس، وإصابة فتى بهجوم مستوطنين في دير الحطب، بعد اعتداءات متواصلة شملت حرق منازل وإصابات سابقة في القرية.

أصيب ثلاثة أشخاص، مساء اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 فلسطينيين (17 و18 و 35 عاما)، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في شارع القدس بمدينة نابلس.

وأضافت أن الإصابات كانت بالرصاص الحي في الأطراف السفلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام في شارع القدس.

وأصيب فتى، مساء اليوم، في هجوم للمستوطنين على قرية دير الحطب، شرق نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة فتى (16 عاما)، جرّاء الاعتداء عليه بالضرب من مستوطنين في دير الحطب.

وكان عدد من المستوطنين قد هاجموا القرية في وقت سابق من مساء الإثنين، واعتدوا على الأهالي، ما أدى إلى إصابة أحدهم.

وهاجم مستوطنون قرية دير الحطب مساء الأحد، وأصابوا تسعة أشخاص، وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 1133 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا و700، واعتقال نحو 22 ألفا.

وإلى جانب القتل والاعتقال، تركزت اعتداءات الجيش والمستوطنين على تخريب وهدم المنازل والمنشآت وتهجير الأهالي، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.