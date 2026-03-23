حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة وتصاعد اعتداءات المستوطنين

شهدت الضفة الغربية تصعيدا في عمليات الاقتحام والاعتقال، حيث نفذت قوات الاحتلال حملات واسعة طالت عدة مدن وبلدات، تخللها مداهمة منازل واحتجاز سكانها لساعات وإجراء تحقيقات ميدانية، بالتزامن مع اعتقال عشرات الفلسطينيين بينهم عمال وصحافيون.

شنت قوات الاحتلال، فجر وصباح يوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت بشكل رئيسي في محافظة الخليل، حيث تخللتها عمليات اعتقال طالت العشرات، إلى جانب اقتحام منازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية بعد التنكيل بهم واحتجازهم لساعات.

وفي السياق ذاته، هاجم مستوطنون عددا من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وأضرموا النار في مبانٍ ومركبات، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 13 شخصا. كما اعتقل جيش الاحتلال 15 فلسطينيا، بينهم 12 عاملا، خلال اقتحامات متفرقة في عدة مناطق من الضفة.

وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 عاملاً أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس المحتلة قرب منطقة عطروت الصناعية شمال المدينة.

من جهته، ذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الكاتبة الصحافية لمى خاطر عقب مداهمة منزلها في مدينة الخليل جنوب الضفة.

كما طالت الاعتقالات شابين من بلدة الشيوخ شمال الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، إضافة إلى اعتقال شاب خلال اقتحام مدينة حلحول، وآخرين من أحياء مختلفة في الخليل، بينهم من جرى اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم في البلدة القديمة ومناطق مجاورة.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال اقتحام المدينة، بعد مداهمة منازلهم والقيام بعمليات تفتيش واعتقال.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن حملات اقتحام متواصلة تنفذها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تتخللها مداهمات للمنازل وعمليات تفتيش واعتقال، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تطال المدنيين وممتلكاتهم.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1133 فلسطينيا، وإصابة نحو 11,700 آخرين، واعتقال نحو 22 ألف شخص، إلى جانب استمرار أعمال التخريب وهدم المنازل والمنشآت، وتهجير السكان، والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس المحتلة.