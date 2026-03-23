صحة غزة: 6 إلى 10 مرضى يفارقون الحياة يوميًا بانتظار السفر للعلاج

أفادت وزارة الصحة في غزة بوفاة 1400 مريض منذ احتلال إسرائيل معبر رفح البري في أيار 2024، ومنعها المرضى من السفر لتلقي العلاج، وأضافت بوجود 1971 حالة طارئة يجب إجلاؤها للعلاج في الخارج، من بينها 4 آلاف طفل.

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أنّ ما بين 6 إلى 10 مرضى يفارقون الحياة يوميًا، في انتظار السفر للعلاج في الخارج.

وقال مدير دائرة المعلومات بوزارة الصحة، زاهر الوحيدي، إنّ 1400 مريض من أصل 20 ألف توفوا منذ 7 أيار/ مايو 2024، وهو تاريخ احتلال معبر رفح من قِبَل الجيش الإسرائيلي.

وأضاف "يوميًا يُتوفى ما بين 6 إلى 10 مرضى ممن ينتظرون السفر للعلاج بالخارج".

ولفت إلى أنّ عدد الحالات الخطيرة التي تصنّف أنّها تهدّد الحياة بلغ 195 حالة، ووضعها خطير للغاية، وهي المتبقية من 300 حالة داخلة في هذا التصنيف.

وشدّد على أنّه إذا لم يجرِ إجلاء هذه الحالات فورًا، بمعنى خلال ساعات، فإنّها ستفقد حياتها.

وأكد أيضًا وجود 1971 حالة طارئة، يجب إجلاؤها خلال أسابيع، محذرًا من أنّه إذا تدهورت حالتها خلال شهر ستصبح ضمن الحالات الخطيرة جدًا.

وأوضح أنّ من بين هذه الحالات 4 آلاف طفل، و4 آلاف مريض أورام.

وشدد الوحيدي على أنّ ما يسميه الاحتلال فتحًا لمعبر رفح، منذ 20 شباط/ فبراير الماضي، لا يمكن أن يُذكر، ولا يرتقي ما يجري إلى مستوى خطورة الوضع، وعدد الحالات الخطيرة التي تفقد حياتها يوميًا.

وبيّن أنّ 490 مريضًا تم إجلاءهم خلال شهر، وهذا رقم لا يذكر، مضيفًا "نحن بحاجة لإجلاء 400 يوميًا، وما لا يقل عن200 في الحدّ الأدنى، وهو ما من شأنه إنهاء ملف المرضى والجرحى خلال 6 أشهر".

ونوّه بتعرّض المرضى في القطاع إلى مشاكل مركّبة، منها تعقيدات في إجراءات السفر، والإجراءات الطويلة في اعتماد التحويلة لدى الاحتلال، إضافة إلى تداعيات حرب إيران التي أثرت سلبًا على مسيرة سفر المرضى.

وفي السياق، يُذكر أنّ الاحتلال يُجلي ما لا يزيد عن 24 مريضًا مع مرافقيهم منذ فتح معبر رفح البري، وسط إجراءات وقيود مشددة.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت استئناف فتح معبر رفح يوم الخميس الماضي، وذلك بعد إغلاقه عقب شن الحرب على إيران.