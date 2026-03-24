إخطارات بهدم 7 منازل في قلنديا وهدم منزل قيد الإنشاء بالخليل

تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد سياسة الهدم والإخطارات في القدس والضفة الغربية، وما يرافقها من تضييق على البناء الفلسطيني، الأمر الذي ينعكس على الاستقرار السكني للسكان ويزيد من حدة التوتر في المناطق المستهدفة.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم سبعة منازل في قرية قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، في وقت هدمت فيه جرافاتها منزلًا قيد الإنشاء جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت محافظة القدس في بيان صحفي بأن الإخطارات شملت سبعة منازل مأهولة في الحي الشرقي من قرية قلنديا، حيث طلب من سكانها الإخلاء تمهيدًا للهدم خلال مدة 21 يوما، على حد ما ورد في الإخطارات.

وأوضحت المحافظة أن سلطات الاحتلال تزعم أن هذه المنازل بنيت دون ترخيص، رغم أنها قائمة منذ عشرات السنوات، مشيرة إلى استمرار سياسة الهدم والإخطارات المتكررة بحق منازل الفلسطينيين في القدس وبلداتها.

وفي السياق ذاته، نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم عملية هدم لمنزل قيد الإنشاء في منطقة غربي بلدة بيت عوا جنوب الخليل، بحسب ما أفادت به منظمة البيدر الحقوقية، التي أكدت أن الهدم يأتي ضمن سياسات تستهدف التضييق على السكان الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في البناء والسكن.

وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المواطنين وتؤثر على ممتلكاتهم، في ظل صعوبات متواصلة يواجهها الفلسطينيون للحصول على تراخيص بناء، نتيجة القيود والشروط التي تفرضها السلطات، ما يدفع بعضهم للبناء دون ترخيص لتلبية احتياجاتهم السكنية.