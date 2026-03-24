الاحتلال يغلق الأقصى لليوم الـ25 ومستوطنون يدعون لتفجير قبة الصخرة

يعكس استمرار إغلاق المسجد الأقصى وتشديد القيود في القدس تصاعدا في الإجراءات المرتبطة بالمقدسات، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على الوضع الديني والإنساني، ومخاوف من تكريس واقع جديد يفرض قيودا طويلة الأمد على الوصول إلى المسجد.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ25 على التوالي، ومنع أداء الصلاة فيه، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب على إيران، في وقت تشهد فيه مدينة القدس إجراءات مشددة وعزلا للبلدة القديمة عن محيطها.

وترافق الإغلاق مع انتشار واسع لقوات الاحتلال وإقامة حواجز عسكرية، ما حال دون وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة، باستثناء سكانها، الأمر الذي اضطر كثيرين إلى أداء صلواتهم في الشوارع، وسط حالة شلل اقتصادي وتعطّل مظاهر الحياة اليومية والتعليم.

وفي سياق متصل، شهدت منصات تابعة لمستوطنين حملة تحريضية، تضمنت نشر مقطع فيديو مُصمّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي يحاكي تفجير قبة الصخرة، ما أثار مخاوف من تصاعد التحريض ضد المقدسات الإسلامية.

كما أثارت تصريحات عضو الكنيست السابق موشيه فيغلين جدلا واسعا، بعد حديثه عن إغلاق الأقصى دون اعتراض واعتباره مؤشرا على قوة إسرائيل الإقليمية.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، فرضت سلطات الاحتلال قيودا مشددة على المسجد، ومنعت الصلاة فيه خلال معظم شهر رمضان، بما في ذلك صلاة عيد الفطر، في سابقة غير معهودة منذ قرون.

في المقابل، تصاعدت الدعوات الشعبية في القدس للحشد نحو الحواجز المحيطة بالمسجد الأقصى، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، فيما أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن ما يجري يعكس واقعًا مؤلمًا من التقاعس تجاه القضية، داعيًا إلى تحرك عربي وإسلامي جاد.

كما حذر المجلس الوطني الفلسطيني من مخططات تقودها منظمات "جبل الهيكل" بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى إطالة إغلاق المسجد حتى نهاية مارس، تمهيدًا لفتحه خلال "عيد الفصح" العبري، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

ويرى فلسطينيون أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى يتجاوز الذرائع الأمنية، ليعكس توجها نحو فرض تغييرات زمانية ومكانية في أحد أبرز المقدسات الإسلامية.