مستوطنون يدهسون عمالا غرب بيت لحم ويحرقون مسكنا في مسافر يطا

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية سلسلة اعتداءات متزامنة، أسفرت عن إصابات في صفوف عمال واعتقالات، إلى جانب إحراق مسكن في مسافر يطا، وسط تصاعد في وتيرة الهجمات المرتبطة بالمستوطنين واستمرار التوتر الميداني في تلك المناطق.

أصيب خمسة عمال من بلدة نحالين غرب بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لعمليتي دعس نفذهما مستوطنون في حادثين منفصلين، في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال خمسة عمال آخرين من قرية حوسان، كما أقدم مستوطنون على إحراق مسكن في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنا صدم أربعة عمال بمركبته قرب قرية وادي فوكين غربًا، أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجروح، وهم: عبد الله أبو دية، ومجدي النجار، ومحمد فنون، ومحمد شكارنة.

وفي حادث منفصل، أشارت المصادر إلى أن مستوطنا آخر دهس العامل علي رزق علي ياسين، وذلك بعد أن أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه وأصابته في قدمه، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات داخل القدس لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: ليث شوشة، وعلاء شوشة، وياسين حمامرة، ومحمد حمامرة، ومنصور زعول، أثناء محاولتهم التوجه إلى أماكن عملهم في القدس المحتلة.

كما شهدت مسافر يطا جنوب الخليل اعتداءً آخر، حيث أقدم مستوطنون على إحراق مسكن المواطن باجس إبراهيم محمد ربعي في قرية التواني، وفق ما أفاد به الناشط فؤاد عمور، الذي أشار إلى أن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم وجولاتهم الاستفزازية في المنطقة.

وأضافت المصادر أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على جدران المكان، في استمرار لاعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وحذر نشطاء من تصاعد هذه الهجمات، مؤكدين ضرورة تعزيز لجان الحماية والصمود للتصدي لها والحد من تداعياتها.

خلال فبراير سجل نحو 1965 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون

اعتدت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية، على مدرسة المالح في الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس شمالي الضفة، وذلك بعد ساعات من هجوم منفصل استهدف مدرسة في حوارة جنوب نابلس.

وقال مدير التربية والتعليم في طوباس، عزمي بلاونة، إن المستوطنين اقتحموا حرم المدرسة وقاموا بتخريب محتوياتها، إضافة إلى إلحاق أضرار بشبكتي المياه والكهرباء والمرافق التابعة لها، فضلاً عن سرقة بعض المحتويات، في اعتداء وصفه بأنه من أكبر عمليات التخريب التي طالت المدرسة.

وتخدم المدرسة طلبة من التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية من الصف الأول حتى الثالث، ويجري الدوام فيها بنظام التعليم عن بعد.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد ملحوظ في وتيرة الانتهاكات، حيث سجل خلال شهر شباط/فبراير الماضي، نحو 1965 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون، تنوعت بين الاعتداءات الجسدية، واقتلاع الأشجار، وحرق الأراضي، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت.