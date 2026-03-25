شهيد في جبل المبكر والاحتلال يستولي على شقتين بسلوان

استشهد شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة جبل المكبر في القدس، في حين أسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة شبان آخرين. يشهد حي سلوان تصاعدا في عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، حيث تواصل قوات الاحتلال إخلاء عائلات من شققها لصالح المستوطنين.

أفادت محافظة القدس باستشهاد الشاب قاسم أمجد أبو الأعمل شقيرات (21 عاما) فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأضافت أن الاقتحام تخلله اعتقال ثلاثة شبان من البلدة، من بينهم محمد الصباح وعمر أبو الأعمل شقيرات، في إطار حملة مداهمات نفذتها القوات في المنطقة.

وبحسب المعطيات، استشهد الشاب متأثرا بإصابته بعد أن أطلقت عليه شرطة الاحتلال النار خلال عملية اعتقاله.

من جانبها، زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن أحد عناصرها أطلق النار عليه عقب محاولته انتزاع سلاحه أثناء تنفيذ عملية الاعتقال.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها لوسائل الإعلام أن عناصر من وحدة حرس الحدود ووحدة المستعربين نفذوا عملية ليلية في حي جبل المكبر شرقي القدس.

وخلال العملية، بحسب شرطة الاحتلال، جرى إلقاء القبض على عدد من المشتبهين بتورطهم في نشاطات وصفت بـ"الإرهابية"، فيما حاول أحدهم خطف سلاح من أحد عناصر وحدة “اليماس”، ما دفع العنصر إلى الرد السريع و"تحييده"، حيث أعلن لاحقا عن وفاته، على ما جاء في بيان شرطة الاحتلال.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال ثلاثة مشتبهين إضافيين، وتمت إحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق.

الاحتلال يستولي على شقتين في سلوان ويجبر عائلة فلسطينية على الإخلاء

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، على شقتين سكنيتين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بعد اقتحام حي بطن الهوى وإجبار العائلة المالكة على إخلائهما بالقوة.

وأفادت محافظة القدس بأن القوات اقتحمت المنطقة واستولت على شقتي المواطن رأفت بصبوص ووالده، قبل أن تعتقل رأفت وتصادر الشقتين لصالح جمعيات استيطانية، رغم أن العقار يقع ضمن بناية سكنية تقيم فيها العائلة منذ نحو 63 عاما.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من استيلاء الاحتلال على شقتين إضافيتين في الحي ذاته، في إطار تصاعد عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في سلوان، خاصة في حي بطن الهوى الذي يشهد منذ سنوات نشاطًا استيطانيًا متزايدًا.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن عدد الشقق التي جرى الاستيلاء عليها أو صدرت بحقها قرارات إخلاء في الحي تجاوز 80 شقة، ما أدى إلى تهجير عدد من العائلات، وسط دعم وحماية من سلطات الاحتلال للجمعيات الاستيطانية خلال تنفيذ هذه الإجراءات.