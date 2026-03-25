شهيد ومصابون إثر إطلاق الاحتلال النار على مركبات عمال وملاحقتها جنوب الخليل

استشهد شاب، وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأربعاء، جراء انقلاب عدة مركبات كانوا يستقلونها، إثر مطاردتهم، وإطلاق الرصاص عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب الشهيد هو يسري أبو قبيطة، ويبلغ من العمر 31 عاما.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها وطواقم الإسعاف تعاملت مع "شهيد و3 إصابات إحداها بالرصاص الحي، بعد ملاحقة قوات الاحتلال لمركبات تقل عمالا في جبال مسافر يطا جنوب الخليل".

وبعد ذلك، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد الشاب يسري ماجد أبو قبيطة (31 عاما) وإصابة 3 شبان بجروح بين متوسطة وخطيرة برصاص الاحتلال في مسافر يطا، مساء اليوم الأربعاء".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، لاحقوا عددا من مركبات الأهالي في المنطقة ما بين أم الخير، وفاتح سدره بمسافر يطا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحيّ اتجاهها، ما أدى الى انقلاب عدد منها، وأسفر ذلك عن استشهاد شاب، وإصابة ثمانية آخرين بجروح، أحدهم بحالة خطيرة.

إحدى المركبات التي انقلبت إلى واد بعد ملاحقتها وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال

وقالت إن قوات الاحتلال تمنع الأهالي ومجموعات المتطوعين من الاستمرار في عملية البحث عن المفقودين والمصابين، وتقوم بإطلاق الرصاص الحي تجاههم.