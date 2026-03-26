أُصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس، في هجمات نفذتها مجموعات من المستوطنين في بلدتي حوارة ورامين شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتداءات على طواقم الإسعاف، في ظل تصاعد الاعتداءات على القرى الفلسطينية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع 7 إصابات نتيجة اعتداء بالضرب خلال هجوم للمستوطنين على بلدة رامين شرقي طولكرم، حيث جرى علاج عدد من المصابين ميدانيًا، فيما نُقل اثنان إلى المستشفى.

كما كانت الطواقم قد تعاملت في وقت سابق مع 3 إصابات أخرى في البلدة ذاتها نتيجة اعتداء مماثل، حيث نُقل أحد المصابين إلى المستشفى، فيما عولج اثنان ميدانيًا.

وفي بلدة حوارة جنوبي نابلس، أُصيب رجل (49 عامًا) برصاص حي في القدم خلال هجوم للمستوطنين على منطقة الحمرة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق الاعتداءات، هاجمت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في حوارة، حيث قامت باحتجاز الطاقم وأخذ مفاتيح المركبة وإلقائها في منطقة جبلية، في اعتداء طال عمل الطواقم الطبية خلال محاولتها تقديم الإسعاف للمصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، أُصيب 4 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في قرية بيت إمرين شمال نابلس، على خلفية إقامة بؤرة استيطانية من قبل مستوطنين، تحت حماية من الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفاد به رئيس المجلس القروي أكرم الخطيب.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمرافقة عدد من المستوطنين، في وقت سابق، اليوم، مدخل قرية كيسان شرق بيت لحم. وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي الموصل للقرية، وأقفوا المركبات وفتشوها.