استشهاد الشاب مصطفى حمد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس

استُشهد الشاب مصطفى حمد، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، فجر اليوم الجمعة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة حمد بجروح خطيرة قبل أن يُعلن لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بها.

ويشهد مخيم قلنديا ومناطق عدة في الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا، يتخلله اقتحامات متكررة واندلاع مواجهات، تسفر في كثير من الأحيان عن وقوع إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.

ومخيم قلنديا، الواقع شمال مدينة القدس، يشهد منذ سنوات توترات متواصلة بين سكانه وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وتتميز المنطقة بكثافة سكانية عالية وبيئة معيشية ضاغطة، ما يجعل أي اقتحام عسكري يترتب عليه مواجهات متكررة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

خلال هذه المواجهات، يستخدم الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما يؤدي غالبًا إلى إصابات بين المدنيين، بينما يقوم الفلسطينيون بالدفاع عن أنفسهم بالوسائل المتاحة، بما في ذلك إلقاء الحجارة وإطلاق النار المتقطع.

حادثة استشهاد الشاب مصطفى حمد تأتي ضمن سلسلة من الاقتحامات التي تشهدها الضفة الغربية، والتي ترتبط غالبًا بتصعيد أمني وسياسي في القدس ومحيطها. وقد أثارت هذه الحوادث ردود فعل محلية ودولية، حيث تُعتبر جزءًا من الصراع المستمر منذ عقود بين الاحتلال والمجتمع الفلسطيني في المنطقة.