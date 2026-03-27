استشهاد فلسطيني في مخيم قلنديا بعد إطلاق الاحتلال النار على شبان عقب جنازة شهيد

أطلقت قوات الاحتلال النار على الشهيد وشبان آخرين بعد خروجهم من المقبرة عقب تشييع جثمان شاب استشهد فجر اليوم في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

استشهد سفيان أحمد صالح أبو ليل (46 عاما) بعد إصابته بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة عصر الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق قبل إعلان استشهاد أبو ليل، بإصابته بجراح وصفت بالحرجة نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله من مخيم قلنديا.

الشهيد سفيان أبو ليل

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم عقب تشييع جثمان الشهيد مصطفى حمد الذي استشهد فجر الجمعة برصاص الاحتلال عند مدخل المخيم، وأطلقت النار بشكل مكثف نحو الشبان الذين خرجوا من المقبرة، ما أدى لإصابة الشهيد في رأسه.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد مصطفى حمد، فيما اعتلى القناصة أسطح البنايات المقابلة لمدخل مخيم قلنديا.

وشيع المئات جثمان الشهيد مصطفى أسعد مصطفى حمد، إلى مثواه الأخير في مخيم قلنديا. وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزله في المخيم، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد المخيم، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في المقبرة.

وجاب المشيعون شوارع المخيم، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

واستشهد حمد فجر الجمعة بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال على مدخل مخيم قلنديا. فيما أصيب ثلاثة شبان آخرون بالرصاص الحي؛ بحسب مصادر محلية.

وأفادت محافظة القدس، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه مجموعة من الشبان على مدخل المخيم، وأصابوا عددا منهم، واعتقلوا شابا مصابا.