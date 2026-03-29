مداهمات بالضفة والقدس تشمل اعتقالات لعمال من غزة في طولكرم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد سلسلة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس، شملت اقتحام المنازل وتفتيشها واعتقال عدد من الفلسطينيين، مع تعزيزات عسكرية وحواجز على الطرق، في وقت يواصل فيه الاحتلال حصاره على طولكرم ومخيميها منذ أكثر من عام.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددًا من الفلسطينيين بينهم سيدة.

ورافق الحملة اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها، بالإضافة إلى إخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، على ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وشهدت محافظات الضفة تحركات عسكرية مكثفة منذ ساعات الفجر، تخللها مواجهات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين وآليات الاحتلال المقتحمة في بعض المحاور.

في الوقت ذاته، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات مماثلة في أحياء مختلفة من مدينة القدس، حيث انتشرت آليات الاحتلال ونصبت حواجز طيارة لتفتيش المارة وعرقلة تحركاتهم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة علا قدورة ونجلها سيف فقها والشاب محمد رمزي بعد مداهمة منازلهم في قرية طلوزة شمال شرق المدينة.

كما شهدت قرية بيت امرين اقتحاما كبيرا تخلل مداهمة منازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها وإجراء تحقيقات ميدانية.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من رشاد العالم وأمين أبو قطام وبهاء العالم خلال اقتحام مخيم عقبة جبر، فيما داهمت منزل الأسير المحرر أيمن محمد موقدي في بلدة الزاوية غرب سلفيت واعتقلته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر بلال أبو لطفي في بلدة جيوس بقلقيلية بعد مداهمة منزله، والشاب جهاد شومان في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، بالإضافة إلى اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل وبلدة عين مصباح في مدينة البيرة، حيث اعتقلت الشاب نضال جمال عبيات بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتقلت أحمد متروك وعددا من عمال قطاع غزة، بعد تعزيزات عسكرية وفرض طوق أمني على محيط دوار الشهيد ثابت ثابت ومبنى السرايا العثماني. كما اقتحمت ضاحية ذنابة وبلدتي عنبتا وزيتا، وخربت محتويات منازل عديدة.

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار العدوان على مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم" و"نور شمس"، لليوم 427 على التوالي، وسط حصار مشدد ومنع سكان المخيمين من الوصول إلى منازلهم.