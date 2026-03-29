مستوطنون يحاولون تقديم قرابين حيوانية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة

تأتي الحادثة في ظل استمرار إغلاق الأقصى لليوم الثلاثين على التوالي بذريعة الحرب مع إيران، وسط تكرار محاولات جماعات استيطانية فرض طقوس دينية قربه خلال هذه الفترة، بالتوازي مع مطالب بتوسيع الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي مطلع نيسان.

حاول مستوطنون إدخال قرابين حيوانية إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، الأحد، استعدادًا لعيد "الفصح" اليهودي، بالتزامن مع استمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين لليوم الثلاثين على التوالي.

وأفادت محافظة القدس بأن مجموعة من المستوطنين حاولت إدخال قرابين حيوانية إلى البلدة القديمة في القدس.

وأظهرت مقاطع فيديو، لعدد من المستوطنين وهم يحملون القرابين الحيوانية، ضمن تحضيراتهم لعيد الفصح.

وأفادت المعلومات بأن 10 مستوطنين ساروا من جهة باب الخليل باتجاه البلدة القديمة، وهم يحملون عنزتَيْن، في محاولة لتقديمهما قرابين في أقرب نقطة من الأقصى، وتعالت أصواتهم بالصلوات اليهودية خلال سيرهم باتجاه البلدة القديمة.

وفي السياق، أوضح شهود عيان أن الشرطة منعت المستوطنين من المرور، وصادرت العنزتين، واعتقلت عددًا منهم.

فيما أشار مركز معلومات وادي حلوة، إلى أن هذه المحاولة ليست الأولى، ففي 19 آذار/ مارس، حمل أحد المستوطنين ماعزًا ووصل به إلى منطقة سوق القطانين، المؤدي مباشرة إلى باب القطانين، أحد أبواب الأقصى.

وتحاول "منظمات الهيكل" المتطرفة، إلى جانب ناشطين وجمعيات استيطانية، إدخال قرابين حيوانية إلى داخل الأقصى أو إلى أقرب نقطة منه سنويًا، في سياق محاولات فرض طقوس دينية داخل المسجد.

مستوطنون بلباس ديني يحاولون اقتحام الأقصى من باب القطانين (Getty Images)

ويتزامن ذلك مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الأقصى والبلدة القديمة لليوم الثلاثين على التوالي.

كما تطالب الجماعات المتطرفة بفتح الأقصى أمام الاقتحامات خلال فترة عيد "الفصح"، الممتدة من 2 إلى 9 نيسان/ أبريل المقبل، مع محاولات لاستمالة شرطة الاحتلال عبر الإغراءات والمكافآت لتحقيق مطالبها.

وذلك فيما يستغل الاحتلال "حالة الطوارئ" نتيجة حربه مع إيران، ذريعةً لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وإقصاء أي دور فلسطيني أو وصاية أردنية، مستندًا إلى صمت إسلامي يفتح الباب لتكرار الإغلاق دون رادع.