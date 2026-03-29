منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ قرون.

منعت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من دخول كنيسة القيامة، أثناء توجهه لإحياء قداس أحد الشعانين، ما حال دون إقامة الشعائر في الموقع المقدس، في خطوة "غير مسبوقة منذ قرون".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء ذلك في بيان صادر عن بطريركية اللاتين في القدس، أوضح أن بيتسابالا كان برفقة حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو إيلبو، وأنهما وصلا إلى الكنيسة "بشكل فردي ومن دون أي مظاهر احتفالية"، قبل أن تمنعهما الشرطة من الدخول، ما اضطرهما إلى المغادرة.

وأكدت البطريركية أن ما جرى يُعد سابقة، مشيرة إلى أنه "للمرة الأولى منذ قرون، مُنع رؤساء الكنيسة من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة"، معتبرة أن القرار حال دون إحياء واحدة من أبرز المناسبات الدينية المسيحية.

وفي بيان مشترك، أدانت البطريركية اللاتينية وحراسة الأراضي المقدسة هذه الخطوة، ووصفتاها بأنها "سابقة خطيرة"، و"إجراء غير معقول بشكل سافر وغير ملائم أبدًا"، معتبرتين أنه "يمثل انحرافًا شديدًا عن مبادئ العقلانية الأساسية، وحرية العبادة، والاحترام للوضع القائم". كما أعربتا عن "أسف عميق" لمنع الصلاة في أحد أقدس أيام التقويم المسيحي، مؤكدتين أن القرار يتجاهل مشاعر المؤمنين حول العالم.

وفي السياق، أدانت محافظة القدس القرار، معتبرة أن منع إقامة قداس أحد الشعانين يشكّل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي وحرية العبادة، وخرقًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة. وأكدت، في بيان صدر الأحد، أن هذه الخطوة تمثل إجراءً "غير قانوني وغير مبرر"، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تقويض حرية العبادة وفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

أُقيم قداس "أحد الشعانين" في مقر البطريركية اللاتينية بالقدس بمشاركة محدودة، في ظل إغلاق كنيسة القيامة أمام المصلين ومنع بطريرك اللاتين من دخولها للاحتفال بالمناسبة وذلك لأول مرة منذ قرون

للتفاصيل: https://t.co/HB2NVHlVT6 pic.twitter.com/5BpQg2SwDB — موقع عرب 48 (@arab48website) March 29, 2026

وشددت المحافظة على أن إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، "لا تملك أي سيادة على القدس"، وهي ملزمة بعدم إعاقة وصول المصلين إلى أماكن العبادة، معتبرة أن ما جرى يشكّل "تصعيدًا خطيرًا" يمس التعددية الدينية والتاريخية للمدينة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وفي ظل منع الدخول إلى الكنيسة، أُقيم قداس أحد الشعانين في مقر البطريركية اللاتينية في القدس بمشاركة محدودة، فيما أُغلقت الكنيسة أمام المصلين، وتوزعت الصلوات في مواقع مختلفة داخل المدينة، بينها دير المخلص.

وفرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا على التجمعات الدينية المسيحية، مبررة ذلك بدواعٍ أمنية على خلفية التصعيد العسكري، في حين يُعد أحد الشعانين بداية أسبوع الآلام لدى المسيحيين، تمهيدًا لعيد الفصح.

وكان رؤساء الكنائس في القدس قد دعوا، أمس السبت، إلى إعادة فتح كنيسة القيامة مع اقتراب عيد الفصح، فيما سبق أن أُعلن إلغاء التطواف التقليدي لأحد الشعانين من جبل الزيتون إلى القدس، بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المواقع الدينية.

ويصادف عيد الفصح المسيحي هذا العام يوم 5 نيسان/ أبريل وفق التقويم الغربي، و12 من الشهر ذاته وفق الشرقي، وسط استمرار القيود المفروضة على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس.

ويؤكد الفلسطينيون أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصعيد أوسع يستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، في ظل استمرار إغلاقها أمام المصلين بدعوى الأوضاع الأمنية.