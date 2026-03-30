جرافات الاحتلال تهدم منزلين وأسوار في حي البستان بسلوان

تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة مستمرة لسلطات الاحتلال للسيطرة على أراضي الفلسطينيين في القدس وفرض قيود مشددة على البناء، ما يزيد من تفاقم الأزمة السكنية ويحد من حقوق السكان في الحفاظ على منازلهم.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلين وأسوارًا في حي البستان ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي البستان وشارع العين، مصطحبة جرافات، وسط انتشار مكثف لعناصرها داخل الحي وعلى أسطح المنازل.

وأوضح المركز أن الجرافات شرعت بهدم منزلين للمقدسيين فايز رويضي ونعيم شحادة، بالإضافة إلى هدم أسوار محيطة بمنزل المقدسي ماهر سرحان. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية وانتشرت بشكل مكثف في شارع العين وحي البستان.

ويأتي هذا الهدم ضمن السياسات المستمرة للاحتلال لفرض قيود على البناء الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، ما يفاقم الأزمة السكنية ويحد من قدرة السكان على المحافظة على منازلهم وتوسعتها.

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله في أم طوبا

أرغمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، المواطن عطية أبو طير على هدم جزء من منزله في قرية أم طوبا جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأكدت محافظة القدس أن مساحة الجزء الذي تم هدمه تبلغ نحو 30 مترًا مربعًا، مشيرة إلى أن المنزل قائم منذ عام 2014 ويقطنه خمسة أفراد، ما يزيد من معاناة العائلة جراء هذا القرار.

ووفق محافظة القدس، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر شباط/فبرير الماضي، 49 عملية هدم وتجريف، منها 15 عملية هدم ذاتي قسري، و27 عملية هدم بآليات الاحتلال، و7 عمليات تجريف أراض. كما أصدرت 143 إخطارا تشمل 125 قرار هدم، و16 قرار إخلاء، وقرارين بالاستيلاء، مركزة هذه الإجراءات في عناتا وسلوان والعيزرية وأبو ديس.