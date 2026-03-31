الاحتلال يشن مداهمات بالضفة ويعتقل العشرات بينهم أسرى محررون

شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت منازل الفلسطينيين واعتقلت العشرات بينهم أسرى محررون، كما أغلقت مداخل بعض القرى ونصبت حواجز، في إطار سلسلة اقتحامات متواصلة تشهدها الضفة بشكل شبه يومي.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، طالت عشرات المنازل واعتقلت العشرات من الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن القوات فتشت المنازل وعاثت فسادا في محتوياتها، كما أخضعت القاطنين لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.

وفي محافظة جنين شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من نور رفاعي من بلدة رمانة، وعروة خمايسة من اليامون، وعبادة جرار من برقين، وأدهم الفايد من كفر قود.

كما اعتقلت سامر شواهنة أبو جبارة من السيلة الحارثية للضغط على ابنه لتسليم نفسه للسلطات الإسرائيلية.

وشهدت نابلس مداهمات في المدينة ومخيم عسكر القديم وبلدة سالم، تضمنت إعادة اعتقال الأسير المحرر بدر حسام الرزة واعتقال الشاب حلمي نسيم كركري، إضافة إلى اقتحام متاجر، بينها متجر ألعاب في شارع الجامعة، حيث تم تفتيشه بشكل واسع.

وفي محافظة سلفيت، داهمت القوات منازل في بلدة كفر الديك وأعادت اعتقال الأسير المحرر قسام الديك، نجل الشهيد عبد الله الديك، بينما اعتقلت قوات الاحتلال في عزون شرقي قلقيلية الشابين بشار شبيطة وعبد الرحمن بلال حنون من منزليهما.

كما أغلقت القوات مداخل عدة قرى جنوب نابلس، بينها اللبن الشرقية، قبلان، والساوية، ونصبت حاجزًا عند الطرف الغربي لللبن الشرقية، ومنعت الحركة بين القرية ومدينة سلفيت.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الاقتحامات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية بشكل شبه يومي.