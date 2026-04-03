مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل

أُصيب شاب (20 عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر خلال اقتحام منطقة الرماضين جنوب الخليل، ونُقل للعلاج، وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة.

أصيب شاب، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال إسرائيلي، خلال اقتحامه لمنطقة جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت "جمعية الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (20 عاما) برصاص إسرائيلي في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الرماضين جنوب الخليل.

وذكرت الجمعية أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في الميدان، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، من دون حديث عن مدى خطورة حالته.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية بما يشمل القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني، وذلك منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تزامنا مع الحرب على غزة.

وأسفرت تلك الاعتداءات بالضفة عن استشهاد 1340 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، واعتقال قرابة 22 ألفًا.