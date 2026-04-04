إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس

أصيب 5 فلسطينيين بينهم امرأتان، السبت، برصاص واعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان "بإصابة شابين باعتداء مستوطنين بالضرب في قرية جبع جنوب جنين وجرى نقلهما إلى المستشفى".

بدورها، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلاً عن مصادر محلية لم تسمها، أن مستوطنين "اعتدوا على سيدتين في أراضي بلدة بيرزيت شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية".

وأضافت أن المستوطنين "اعتدوا بالضرب على السيدتين أثناء قيامهما بقطف نبتة ’الميرمية’ بين أراضي بلدتي بيرزيت وعطارة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض خفيفة".

كما "أصيب فلسطيني في الخمسينيات من عمره، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة"، وفق بيان لمحافظة القدس نقلته وكالة "وفا".

وذكرت المحافظة أن "المواطن أصيب بالرصاص في الوجه، حيث استقرت إحدى الطلقات قرب عينه، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وجرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية".

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب المدينة، ودهمت عددًا من منازل المواطنين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان وصل مراسل الأناضول، إن "قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يزن زبون، وحمد أبو حماد خلال اقتحامها لمخيم عايدة شمال بيت لحم".

وأشار البيان إلى "اعتقال الجيش الإسرائيلي المواطن حربي جملان من بلدة عصيرة الشمالية في مدينة نابلس".

وأفاد شهود عيان، باقتحام قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية ومخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس ودهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، قبل اعتقال جملان".

وفي محافظة الخليل، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية البرج جنوب المدينة، ودهمت عددًا من المنازل وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، والاعتداء بالضرب المبرح على أصحابها وفق مصادر محلية للأناضول.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية بما يشمل القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني وذلك منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تزامنا مع الإبادة الجماعية بغزة.

وأسفرت تلك الاعتداءات بالضفة عن استشهاد 1340 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، واعتقال قرابة 22 ألفًا، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة الغربية.