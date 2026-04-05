أجواء الحرب تطغى على احتفالات عيد الفصح في القدس المحتلة وغزة

منعت السلطات الإسرائيلية مسيحي القدس المحتلة من إقامة طقوس عيد الفصح هذا العام في كنيسة القيامة، وسمحت لعدد محدود جدًا بدخول الكنيسة بذريعة حالة الطوارئ، فيما بعث مسيحيو غزة رسائل عن السلام والاستقرار رغم معاناتهم المستمرة.

الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا متوجهًا إلى كنيسة القيامة، اليوم الأحد (Getty Images)

طغت أجواء الحرب على عيد الفصح المسيحي في القدس المحتلة هذا العام، واستبدل الصمتُ أجواء الفرح والبهجة التي اعتادها مسيحيو القدس، بعدما منعتهم السلطات الإسرائيلية من الوصول إلى قبر السيد المسيح في كنسية القيامة.

وضعت الشرطة الحواجز على طول الطريق المؤدي إلى الكنيسة التي يؤمن المسيحيون بأنّ المسيح صُلب ودُفن وقام فيها من بين الأموات، وفتّشت عددًا من المصلّين الذين سُمح لهم بالاقتراب من الكنيسة.

وبحسب صحافيين من وكالة "فرانس برس"، فقد وصل بطريرك اللاتين، الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا، بُعيد الفجر إلى المكان برفقة عدد من رجال الدين، وحيّا الحاضرين الموجودين في المكان، وهنّأهم بعيد الفصح.

الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا في طريقه إلى كنيسة القيامة لإقامة القدّاس وراء أبواب مغلقة (Getty Images)

ثم أقام قدّاسًا خلف الأبواب المغلقة داخل كنيسة القيامة أمام جمهور محدود جدًا، في أجواء لا تشبه احتفالات عيد الفصح في السنوات السابقة.

وحاول عدد من المسيحيين الذين كانوا ينتظرون خارج الكنيسة الدخول إليها، لكن قوات الأمن الإسرائيلية منعتهم من ذلك.

تشهد مدينة القدس المحتلة تدابير أمنية مشدّدة منذ بدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، مانعة المصلّين من الوصول إليها.

الشرطة الإسرائيلية تمنع المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة، اليوم الأحد (Getty Images)

كما منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين، الأسبوع الماضي، ما أثار غضبًا واسعًا، قبل أن يعود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، عن قرار المنع ويسمح له بالوصول إلى الكنيسة.

وقال نتانياهو في رسالة بمناسبة عيد الفصح، الأحد، "في هذه الأرض التي بدأت فيها القصة... نواصل حماية حرية العبادة لجميع الأديان بثبات، خصوصًا في هذا الزمن المقدس".

مسيحيو غزة يحيون عيد الفصح وسط الحرب

وفي غزة، أحيا مسيحيو القطاع عيد الفصح وسط دعوات للسلام والاستقرار، بالرغم من الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشونها؛ نتيجة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والتنصّل من بعض بنوده.

أقام المسيحيون قدّاسًا بهذه المناسبة في كنيسة القديس "برفيريوس" التاريخية وسط مدينة غزة، التي ما تزال تحتفظ بذاكرة مأساوية لحرب الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

إذ تعرّضت الكنيسة للقصف الإسرائيلي عدة مرات خلال الحرب، أبرزها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين استهدف الجيش أحد مبانيها، ما أسفر عن مقتل 18 فلسطينيًا من المسيحيين والمسلمين الذين لجأوا إليها هربًا من الغارات.

كما تحولت الكنيسة إلى مركز لإيواء عشرات العائلات المسيحية، التي تضررت منازلها أو دُمّرت بالكامل جراء الهجمات.

ويوافق عيد الفصح (أحد القيامة) هذا العام 5 نيسان/ أبريل وفق التقويم الغربي، و12 من الشهر ذاته وفق التقويم الشرقي.

وقال مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية بغزة، كامل عياد؛ "يأتي إحياء عيد الفصح هذا العام في ظل ظروف استثنائية، لكنه يحمل رسالة واضحة للعالم".

وأضاف عياد في حديث مع وكالة "الأناضول"؛ "نحتفل اليوم بعيد الفصح المجيد في غزة، ونبعث رسالة محبة وسلام إلى العالم أجمع، رغم كل الصعاب والآلام التي نمر بها".

وأكد أن الفلسطينيين "باقون على أرضهم"، مشددًا على أن إحياء الشعائر الدينية في مثل هذه الظروف يعكس تمسّكهم بحقهم في الحياة والوجود.

مسيحيون من غزة يقيمون طقوس العيد في كنيسة القديس "برفيريوس"، اليوم الأحد (Getty Images)

وتابع قائلًا "نصلي اليوم من أجل السلام، ومن أجل فلسطين، ومن أجل أن ينتهي الظلم الواقع على شعبنا".

وتُعد كنيسة القديس "برفيريوس" واحدة من أقدم الكنائس في العالم، ومن أبرز المعالم الدينية في قطاع غزة، وتمثّل شاهدًا على عُمق الوجود المسيحي الفلسطيني في المدينة.

ويحرص مسيحيو غزة، رغم الأوضاع الإنسانية المعقدة، على إحياء مناسباتهم الدينية تأكيدًا على تمسّكهم بهويّتهم وتراثهم، وإيمانهم بقيم السلام والتعايش.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تزامن إحياء المناسبة مع استشهاد 4 فلسطينيين منذ فجر الأحد، بينهم 3 من عناصر الأمن وشاب من ذوي الإعاقة.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق، عبر القصف وإطلاق النار، عن استشهاد 716 فلسطينيًا وإصابة 1968 آخرين، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة.

وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل التنصل من بنود الاتفاق، لا سيّما ما يتعلق بفتح المعابر، وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية ومواد الإيواء، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب.