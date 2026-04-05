إردوغان يلتقي وفد حماس ويبحث تطورات غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع وفد قيادي من حماس في إسطنبول تطورات غزة ووقف إطلاق النار، وسط تأكيد على دعم الفلسطينيين. تزامنًا مع مؤشرات "إيجابية" من مفاوضات القاهرة لاستكمال اتفاق التهدئة في غزة.

أعلنت حركة حماس، الأحد، أن وفدًا قياديًا برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وذلك بحسب بيان صادر عن الحركة.

وأفادت الحركة بأن اللقاء ضمّ إلى جانب درويش كلًا من خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين، مشيرة إلى أن رئيس المجلس القيادي "قدّر جهود الرئيس إردوغان في دعم القضية الفلسطينية، واهتمامه بكل ما من شأنه الحفاظ على فلسطين، شعباً وأرضاً ومقدسات".

وأضاف البيان أن الوفد بحث مع إردوغان "ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وتأمين الحياة الطبيعية فيه"، كما شدد على "خطورة ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من تجاوزات وانتهاكات"، محذرًا من "خطورة إقرار قانون إعدام الأسرى، ومخالفته للقانون الدولي".

وأشار إلى أن الرئيس التركي شدد خلال اللقاء على "موقف تركيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة"، فيما أعرب رئيس المجلس القيادي عن شكره "لموقف تركيا، حكومةً وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه".

وفي السياق، أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية بأن اللقاء عُقد في مكتب عمل الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، حيث تناول "مستجدات الأوضاع في غزة"، وفق ما ورد في بيان لدائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

مفاوضات إيجابية في القاهرة

ويأتي هذا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام مصرية، أمس السبت، عن "أجواء إيجابية" سادت مفاوضات في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غداة حديث حماس عن إجراء وفدها سلسلة لقاءات في القاهرة مع مسؤولين مصريين ووسطاء دوليين لبحث استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ة. جاء ذلك بحسب ما نقلته قنا غداة حديث الحركة عن إجراء وفدها سلسلة لقاءات في القاهرة مع مسؤولين مصريين ووسطاء دوليين لبحث استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر لم تسمها، أن "مصر استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة".

وقالت المصادر إن "أجواء إيجابية سادت المفاوضات، مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس ترامب بشأن غزة". وذكرت المصادر أن "حركة حماس الفلسطينية تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب بشأن غزة".

ولفتت إلى أن الجهود الجارية تأتي في إطار "حرص الوسطاء على دعم الشعب الفلسطيني وصولاً إلى إنهاء معاناته واستعادة الهدوء المستدام في القطاع". وأضافت أن "حماس والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها في استكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله".

وأشارت إلى أن هناك "توافقاً بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة خلال الأسبوع المقبل". والجمعة، قالت حماس، في بيان، إن وفدها، الذي يترأسه خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.

كما عقد الوفد لقاء مع ملادينوف بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا. وأكد الوفد ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها، لافتاً إلى أن وفد الحركة تلقى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.