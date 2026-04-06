مستوطنون يحرقون مركبات ومنازل ويعتدون على فلسطينيين جنوب نابلس

واصلت مناطق جنوب نابلس تسجيل موجة من الاعتداءات الاستيطانية، حيث شهدت إحراق ممتلكات والتعدي على المدنيين، ما يعكس تصاعد التوترات في الضفة واستمرار الاعتداءات اليومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

شهدت بلدتا قصرة واللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس، فجر الإثنين، اعتداءات متصاعدة من قبل مستوطنين، شملت إحراق 4 مركبات فلسطينية، ومنزلين وخيمتين، والاعتداء بالضرب على عدد من الفلسطينيين، فيما شرع الاحتلال بشق طريق استيطاني شرق تقوع في بيت لحم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكدت مصادر محلية وأمنية أن مستوطنين هاجموا بلدة قصرة وأضرموا النار في مركبة ما أدى إلى احتراقها، مشيرة إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات يومية متكررة من قبل المستوطنين.

وفي بلدة اللبن الشرقية، أحرق المستوطنون منزلا وخيمتين و3 مركبات، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، تم نقل اثنين منهم لتلقي العلاج في المستشفى.

كما حاولوا سرقة رؤوس أغنام من المنطقة الواقعة في وادي اللبن الشمالي، وفق ما ذكر رئيس مجلس البلدة يعقوب عويس.

وحذرت منظمة البيدر الحقوقية من أن هذه الهجمات المتكررة ستزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وذكرت التقارير أن الاعتداءات استمرت خلال الـ48 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع تركيزها في محافظات الخليل، رام الله، نابلس وجنين.

وأفاد مركز معلومات فلسطين "مُعطى" أن الفترة الممتدة من 27 آذار/مارس حتى 2 نيسان/أبريل 2026 شهدت تصاعدًا ملحوظًا في انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين، بلغت حصيلتها 1385 انتهاكا طالت المواطنين وممتلكاتهم.

الاحتلال يبدأ بشق طريق استيطاني شرق تقوع جنوب بيت لحم

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، بشق طريق استيطاني على أراضي الفلسطينيين شرق بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية أن أعمال التجريف تأتي في سياق تصاعد الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي تحت ذرائع أمنية، ما أدى إلى فقدان آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تؤثر سلبا على الواقع الزراعي والمعيشي للسكان، وتزيد من القيود المفروضة على استخدام الأراضي في المنطقة.