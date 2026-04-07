استشهاد مسنّة شرق قلقيلية إثر اعتداء جنود الاحتلال عليها بالضرب المبرح

استشهاد امرأة مسنّة في جيوس إثر اعتداء جنود الاحتلال، بالتوازي مع اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة، وسط تصاعد هجمات المستوطنين واتساع رقعة العنف.

استُشهدت مسنة، فجر الثلاثاء، متأثرة بإصاباتها جراء اعتداء جنود الاحتلال عليها بالضرب المبرح خلال اقتحام بلدة جيوس شرق قلقيلية، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيدة هي السيدة أم ناهض شماسنة، ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة القدوم" خلال اقتحام البلدة ذاتها شمال شرق قلقيلية، كما اعتقلت الشاب آدم جعارة عقب مداهمة منزله في حي المعاجين غرب مدينة نابلس.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بدو والقبيبة شمال غرب القدس المحتلة بعدة آليات عسكرية، دون أن يُبلّغ عن تنفيذ مداهمات أو اعتقالات، وفق ما أفادت محافظة القدس، في استمرار لعمليات الاقتحام الليلية في مناطق متفرقة من الضفة.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث أفادت مصادر محلية بأن القوات أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، فيما جرى علاج المصابين ميدانيًا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صرة غرب نابلس، وبلدة بيت أمر شمال الخليل، إضافة إلى قرية قفين شمال طولكرم، وسط انتشار عسكري وتفتيش منازل واعتداءات على المواطنين ضمن حملة اعتقالات، دون أن ترد أنباء فورية عن إصابات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد ميداني تشهده الضفة الغربية، تزامنًا مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون. إذ أُصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم مسن (70 عامًا)، مساء الإثنين، في هجمات متفرقة، حيث تعرّض مسن للضرب في بلدة مخماس شمال شرق القدس، فيما نُقل شابان إلى المستشفى إثر اعتداء في قرية دير بزيع غرب رام الله، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفّذ مستوطنون 443 هجومًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة بين 28 شباط/ فبراير و28 آذار/ مارس الماضي، تميّزت بزيادة في التنظيم والاتساع، وشملت إطلاق النار المباشر، وإحراق منازل وممتلكات، ومحاولات فرض وقائع استيطانية جديدة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى مقتل 9 فلسطينيين، وإقامة 14 بؤرة استيطانية، إلى جانب تخريب أراضٍ زراعية وإشعال حرائق، في وقت يتواصل فيه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مخلفًا أكثر من 1140 شهيدًا ونحو 11,750 مصابًا، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني.