الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الـ39

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الـ39 على التوالي، بحجة "حالة الطوارئ" والأوضاع الأمنية الناتجة عن الحرب على إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وخلال فترة الإغلاق، تفرض القوات إجراءات عسكرية مشددة حول المسجد الأقصى وتغلق بوابات البلدة القديمة في القدس، وسط تصعيد عسكري ملحوظ.

يأتي ذلك بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى مساء الإثنين تحت حراسة مشددة، ضمن سلسلة اقتحامات نفذها منذ توليه منصبه عام 2023، وصلت نحو 15 مرة.

وتسعى جماعات استيطانية ومنظمات "الهيكل" المزعوم إلى تكثيف الاقتحامات، مستغلة فترة عيد الفصح العبري لإقامة طقوس و"ذبح قرابين" داخل المسجد.

من جهتها، حذرت جهات رسمية ودينية فلسطينية من خطورة استمرار إغلاق المسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية العبادة وتصعيداً خطيراً يستدعي تدخل المجتمع الدولي.

وفي الوقت نفسه، تقدمت منظمات يهودية بالتماسات إلى محكمة الاحتلال العليا لإلغاء "المنع الشامل" وإعادة فتح الأقصى أمام المستوطنين، إلا أن المحكمة لم تصدر قرارا فوريا، محافظة على الوضع قيد الانتظار لحين صدور الموقف الأمني.

ورغم الإغلاق، واصلت منظمات "الهيكل" المزعوم محاولاتها لتنفيذ طقوس قرب الأقصى، حيث وثقت سبع محاولات خلال الأيام السابقة لعيد الفصح العبري.

وأسفرت هذه المحاولات عن اعتقال المشاركين فيها ومصادرة القرابين التي حاول المستوطنون تقديمها داخل أو قرب المسجد.

وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار الحصار الإسرائيلي على الأقصى وفرض قيود مشددة على حركة المستوطنين خلال فترة العيد.

يأتي كل ذلك في ظل دعوات مقدسية وشعبية لكسر الحصار المفروض على المسجد وفرض إعادة فتحه.