إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس بعد إغلاق غير مسبوق

إعلان إسرائيلي عن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس بعد 40 يومًا من الإغلاق، وسط انتقادات مقدسية لسياسات تقييد وصول المسلمين والمسيحيين، مقابل تساهل مع أنشطة المستوطنين.

تستعد الشرطة الإسرائيلية لإعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس أمام المصلين، بعد نحو 40 يومًا من الإغلاق غير المسبوق للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وتُقيّد وصول المسلمين والمسيحيين، مقابل رقابة شبه معدومة على أنشطة المستوطنين في المواقع الدينية اليهودية.

وأعلنت شرطة الاحتلال في القدس، مساء الأربعاء، أنه "في أعقاب تغيير سياسة الحماية وتحديث تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، سيتم اعتبارًا من صباح غدٍ فتح الأماكن المقدسة في القدس أمام الزوار والمصلين".

وأضافت أن قائد شرطة لواء القدس، أبشالوم بيلد، أصدر تعليمات بالاستعداد لانتشار مكثف، يشمل مئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود والمتطوعين في أنحاء المدينة، وخاصة في البلدة القديمة ومحاور الطرق المؤدية إلى الأماكن المقدسة.

وزعمت أن ذلك يهدف إلى "تمكين الجمهور من الوصول بأمان وضمان حرية العبادة مع الحفاظ على النظام العام". ودعت الشرطة الجمهور إلى "التحلي بالصبر، والالتزام بتعليمات العناصر الأمنية، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه".

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الأربعين على التوالي، في سابقة لم يشهدها المسجد منذ احتلال القدس عام 1967، وسط حصار مشدد على البلدة القديمة وإجراءات حدّت من حركة السكان وأثّرت على الحياة الاقتصادية والمعيشية.

وترى جهات مقدسية أن هذا الإغلاق الذي جاء بذريعة الالتزام بقيود الجبهة الداخلية في ظل الحرب على إيران، يعكس توجها سياسيا وأيديولوجيا لدى الحكومة الإسرائيلية، مدعومًا من "منظمات الهيكل"، بهدف فرض سيطرة كاملة على المسجد الأقصى وتغيير الوضع القائم فيه.