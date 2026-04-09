إصابة حرجة لطفل برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله

أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله، ما أسفر عن إصابة طفل بجراح حرجة، كما نفذت اقتحامات واعتداءات أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

أصيب طفل مساء، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول طفل بحالة حرجة إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس من مخيم الجلزون.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلقت خلالها الرصاص الحي نحوهم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مساء، الخميس، 4 فلسطينيين بينهم طفل من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، عقب الاعتداء عليهم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هاجمت المزارعين أثناء تواجدهم في أرضهم لاستصلاحها بمنطقة جبل المنزلة جنوب شرق البلدة، واعتدوا عليهم، واعتقلوا كلا من: أحمد عوني طقاطقة (46 عاما)، وياسر فايز طقاطقة (46 عاما) ونجله الفتى محمد (17 عاما)، ومروان عيسى طقاطقة (50 عاما).

وأشارت إلى أن أحمد طقاطقة تعرض سابقة لاعتداء من قبل الاحتلال في الأرض ذاتها، وأدى ذلك لإصابته بكسور ورضوض في أنحاء جسده.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا عقب الاعتداء عليه في بيت فوريك شرق نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات والاعتداء على أحد الأطفال قبيل اعتقاله.

وأصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل في وقت سابق الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرايط جنوب رام الله.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات، بينها طفل بالرصاص المطاطي، واختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرايط.