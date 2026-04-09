الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة والقدس بينهم سيدتان وثلاثة أطفال

شنت قوات الاحتلال حملات واسعة في الضفة والقدس، أسفرت عن اعتقال عشرات الفلسطينيين بينهم سيدتان وثلاثة أطفال، وسط دهم منازل المتهمين وتفتيشها، فيما تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات شبه يومية تتضمن مواجهة السكان وتخريب الممتلكات.

شنت قوات إسرائيل صباح وفجر الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات مع السكان المحليين أثناء التصدي للاقتحامات.

وأسفرت الحملات عن اعتقال العشرات، بينهم سيدتان وثلاثة أطفال، وتم تحويلهم للتحقيق لدى أجهزة استخبارات الاحتلال، فيما تعرضت المنازل التي جرى اقتحامها للتفتيش والعبث بمحتوياتها.

ووفقا لنادي الأسير، فقد تم اعتقال 21 فلسطينيًا خلال الاقتحامات، من بينهم السيدتان و3 أطفال. ومن بين المعتقلين في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية: لطفي بلال خالد، حمودي باسل شماسنة، مضر بيك، مراد شحرور "أبو جهاد"، حودا عبد المجيد، محمود الكردي، ووائل شماسنة "أبو حسن".

كما اعتقلت قوات الاحتلال السيدة ربى قمحية في نابلس، والمنتهية أمارة، المرابطة عند أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس القديمة.

واعتقل الاحتلال 8 فلسطينيين في قرية تياسير بعد دهم منازلهم، وبيّن نادي الأسير أن المعتقلين هم: علاء حسام عبد اللطيف وهدان، عبد اللطيف مفلح وهدان، أنس فواز فهيد وهدان، فادي وليد جابر وهدان، حامد عبد الله مفيد دبك، رائد حمدان دراغمة، محمد جمال دراغمة، ومحمد عبد الرحمن وهدان.

بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أطفال في مخيم الجلزون، وهم محمد علي القطامي، محمد أكرم عرموش (16 عاما) ورامي ياسر صلاح (17 عاما).

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم عماد حسن صلاح؛ وهو من بلدة عارورة، شمالي غرب مدينة رام الله، خلال مروره صباح اليوم عبر حاجز "عطارة" العسكري شمالي المدينة.

وتستمر قوات الاحتلال في تنفيذ حملات اعتقال واقتحام شبه يومية، مصحوبة غالبا بعمليات دهم للمنازل وتخريب للممتلكات.