100 ألف زائر: المسجد الأقصى يستقبل المصلين في أول جمعة بعد إغلاق 5 أسابيع

توافد آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء أول جمعة بعد إغلاق 40 يوما فرضته إسرائيل، وسط اقتحام للشرطة. جاء الفتح عقب هدنة أميركية إيرانية، بعد حرمان المصلين من الصلوات التي مُنعت في عيد الفطر كذلك.

توافد آلاف المصلين، إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، لأداء أول صلاة جمعة بعد إغلاق استمر أكثر من 5 أسابيع، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ.

وقد أدّى 100 ألف شخص صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، بعد 5 أسابيع من الإقفال بقرار إسرائيلي بدعوى الحرب على إيران، بحسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وفجر الخميس، أعادت السلطات الإسرائيلية فتح المسجد الأقصى أمام المصلين، لأول مرة منذ 40 يوما من إغلاقه.

المسجد الأقصى مزدانا بالمصلّين، بعد فتحه أمامهم، لأول مرة منذ 40 يوما من إغلاقه.



للتفاصيل: https://t.co/esGLq2A20B



- خاصّ بـ"عرب 48" pic.twitter.com/xXs5CcQQwE — موقع عرب 48 (@arab48website) April 10, 2026

وشهدت باحات المسجد توافد المصلين منذ ساعات الصباح، في أول فرصة لأداء صلاة الجمعة داخله منذ أسابيع.

كما اكتظت بالمصلين من مختلف الفئات، حيث عجّت بالرجال والنساء والأطفال وكبار السن، في مشهد عكس شوق الأهالي للعودة إلى المسجد بعد انقطاع طويل.

من باحات المسجد الأقصى بعد أن أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحه أمام المصلين، لأول مرة منذ 40 يوما من إغلاقه.



للتفاصيل: https://t.co/esGLq2A20B pic.twitter.com/9a4SvvGR79 — موقع عرب 48 (@arab48website) April 10, 2026

وشهدت باحات الأقصى اقتحاما من قبل عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم.

عناصر الاحتلال مقتحمة باحات المسجد (Getty Images)

وامتد الإغلاق 40 يوما، حرم خلالها المصلون والزائرون من أداء الصلوات، بما فيها صلاة الجمعة، إذ صادف ذلك 5 جمع متتالية في تواريخ: 6 و13 و20 و27 آذار/ مارس، و3 نيسان/ أبريل، قبل أن يعاد فتحه أمام المصلين في الجمعة السادسة، 10 نيسان/ أبريل الجاري.

وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت المسجد الأقصى وكنيسة القيامة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، بذريعة منع التجمعات في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كما منعت إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى هذا العام، للمرة الأولى منذ احتلال القدس، عام 1967.

وجاءت إعادة فتح المسجد، عقب هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، بعد عدوان شنته واشنطن وتل أبيب على طهران منذ 28 شباط/ فبراير الماضي وحتى الأربعاء، ما انعكس على الأوضاع في المنطقة، وشنت طهران ضربات على إسرائيل.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي خلّفت آلاف القتلى والجرحى.