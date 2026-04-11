الاحتلال يشدد الإجراءات في القدس ليعيق إحياء "سبت النور" بكنيسة القيامة

فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس وحولها لثكنة عسكرية، خاصة في منطقة باب العمود وأحياء البلدة القديمة، بالتزامن مع إحياء الكنائس المسيحية للسبت المقدس، أو "سبت النور".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت حواجز عسكرية في الطرق الواصلة إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة، وأعاقت وصول المصلين إلى الكنيسة، لإحياء "سبت النور"، ودققت في هويات عدد من الشبان، ومنعتهم من الدخول.

قوات الاحتلال تضيق على المسيحيين الفلسطينيين خلال إحياء "سبت النور" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/O0eJNGUQIl — موقع عرب 48 (@arab48website) April 11, 2026

وذكرت أن تلك القوات فرضت إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قد دعت، الجمعة، إلى المشاركة في إحياء "سبت النور" في كنيسة القيامة.

ويأتي سبت النور، قبل أكبر الأعياد المسيحية، حيث يحتفل المسيحيون الأرثوذكس، في 12 نيسان/ أبريل، بـ"عيد القيامة"، الذي يرمز إلى قيامة السيد المسيح بعد صلبه.

وكانت إسرائيل أغلقت كنيسة القيامة وكذلك المسجد الأقصى منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، بذريعة منع التجمعات إبان الحرب التي شنتها على إيران، قبل أن تعيد فتحهما بعد الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين.

وإثر إغلاق الكنيسة منعت إسرائيل مسيحيي القدس المحتلة من إقامة قداس "أحد الشعانين" في كنيسة القيامة، في سابقة لم تحصل منذ قرون، ما أثار انتقادات وإدانات واسعة.

والجمعة، أحيت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، صلوات "الجمعة العظيمة" (ذكرى الصلب) ضمن أسبوع الآلام.

وتعتبر صلوات "أسبوع الآلام" من أهم المواعيد الدينية في الأراضي المقدسة، حيث تُقام سنويا وفق طقوس تقليدية تشمل قراءات إنجيلية وصلوات تذكارية تستعرض مراحل آلام السيد المسيح وصولا إلى لحظة الصلب.