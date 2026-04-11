شهيد برصاص المستوطنين شرق رام الله

هاجم المستوطنون قرية دير جرير شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي ما أسفر عن استشهاد الشاب علي ماجد حمادنة بعد إصابته برصاصة اخترقت ظهره وصدره.

استشهد الشاب علي ماجد حمادنة (23 عاما) برصاص المستوطنين مساء السبت، في قرية دير جرير شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الشاب حمادنة أصيب برصاص المستوطنين خلال هجومهم على قرية دير جرير، مشيرة إلى أن رصاصة اخترقت ظهره وصدره.

ووصل الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله بحالة حرجة جدا، وهناك أعلن الطاقم الطبي عن استشهاده إثر إصابته الحرجة.

وكان مستوطنون مسلحون بحماية قوات الاحتلال، قد هاجموا قرية دير جرير من مدخلها الغربي، وأطلقوا الرصاص الحي نحو الأهالي.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون مساء السبت، رعاة أغنام في قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن مستوطنين هاجموا عددا من رعاة الأغنام في الرشايدة وأجبروهم على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المستوطنين تجمعوا في قرية ارطاس قرب إسكان المهندسين جنوب بيت لحم.

واقتحم مستوطنون مساء السبت منطقتي جبل "بئر قوزا" و"عين عوليم" في بلدة بيتا جنوب نابلس، واحتجزوا شابين خلال عملهما في منزل قيد الإنشاء، تبع ذلك اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأصيب فتى مساء السبت جراء اعتداء المستوطنين على فلسطينيين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن مستوطنين هاجموا المواطنين في خلايل اللوز، ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

يشار إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة خلايل اللوز تصاعدت في الفترة الأخيرة، وتمثلت بمهاجمة المنازل وإطلاق الرصاص، ورعي الأغنام في أراضي الفلسطينيين، وهدم غرف زراعية.