مصرع خمسة فلسطينيين جراء حادث سير جنوب نابلس

لقي خمسة مواطنين مصرعهم، فجر اليوم السبت، إثر حادث سير مروع وقع على الطريق الالتفافي القريب من قرية الساوية، جنوب مدينة نابلس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، بأن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص في المكان.

الخمسة ضحايا

وأوضح أن ثلاثة من الضحايا هم من سكان محافظة طولكرم، فيما ينحدر اثنان من محافظة رام الله.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحايا هم:

أمير الشيخ، أيهم المشد، مراد الحازم من قرية كفر جمال، إضافة إلى وجدي أحمد مخارزة ونجله من منطقة رام الله.

وجرى نقل الجثامين إلى مستشفيات في رام الله وطولكرم، في حين باشرت شرطة المرور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وناشدت الشرطة السائقين ضرورة الالتزام بقوانين السير، وقيادة مركباتهم بما يتلاءم مع ظروف الطريق، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.