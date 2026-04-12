إصابتان بالرصاص الحي خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس

شهدت مدينة نابلس تصعيدا ميدانيا مع تنفيذ قوات الاحتلال اقتحاما واسعا تخلله انتشار عسكري واعتقالات، إلى جانب إطلاق نار واعتداءات بحق الفلسطينيين، ما يعكس استمرار التوتر في المدينة وتفاقم الإجراءات الأمنية المفروضة على سكانها.

أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت، الأحد، مع إصابتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وأوضح أن الإصابة الأولى تعود لطفل (14 عاما) أصيب برصاصة في الفخذ، فيما أصيب شاب (39 عاما) بشظايا رصاص حي في الرأس.

وأضاف أن الطواقم الطبية عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المركبات خلال اقتحام البلدة القديمة في المدينة، كما اعتدت على عدد من الشبان ونكّلت بهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، السيدة سمر القوقا ونجلها يحيى، عقب اقتحام منزلها وتفتيشه في مدينة نابلس، شمالي الضفة.

وكانت قوات الاحتلال قد دهمت، في ساعات الصباح، مدينة نابلس، وسيّرت دوريات راجلة في عدد من أحيائها، بالتزامن مع اقتحام البلدة القديمة، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجز عطارة شمال رام الله، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أوقفوا عددا من المركبات، ودققوا في هويات الركاب، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة على الحاجز.

وفي السياق، كانت قوات الاحتلال قد نصبت، في وقت سابق من صباح اليوم، حاجزين عسكريين عند مدخلي بلدتي عين سينيا ويبرود، ضمن محافظة رام الله والبيرة.