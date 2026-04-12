مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابات خلال مواجهات مع القوات المقتحمة

شملت العمليات اقتحامات في سلفيت والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وجنين وأريحا وطوباس، إضافة إلى أحياء في القدس، مع تسجيل اعتقالات وعمليات تفتيش مكثفة وانتشار عسكري في عدة بلدات ومخيمات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها عمليات اقتحام للمنازل وتفتيشها، وإخضاع عدد من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واندلعت مواجهات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة، ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق بالغاز المدمع بين الفلسطينيين.

في محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مردا شمال المدينة، وفتشت عددا من المنازل وخربت محتوياتها، إلى جانب إجراء تحقيقات ميدانية مع عدد من السكان.

وفي القدس المحتلة، نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات في أحياء البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، واعتقلت شابين من منطقتي باب حطة وباب العمود بعد تفتيشهما ميدانيا.

كما واصلت اقتحاماتها لبلدتي عناتا وحزما شمال شرق القدس، مع تنفيذ عمليات تفتيش واسعة للمنازل والتدقيق في هويات الشبان.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء داخل المدينة، بينها جبل الرحمة ووادي الهرية، كما داهمت بلدتي يطا ودورا جنوبا، ونفذت اعتقالات لعدد من الشبان، إضافة إلى تسليم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال.

وشملت الاعتقالات عددا من الفلسطينيين من بلدات وقرى مختلفة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي رام الله والبيرة، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيرزيت فجر اليوم، فيما تواصلت الاقتحامات لقرى دير أبو مشعل وعابود وكفر عين، وسط انتشار عسكري ونصب حواجز طيارة على المداخل.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات خاصة مخيم الدهيشة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت باتجاه المنازل، إضافة إلى اعتقال ستة فلسطينيين، بحسب نادي الأسير، الذي أكد تنفيذ اعتقالات أخرى بعد مداهمة منازل وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان في مناطق مختلفة من نابلس وجنين وطولكرم وأريحا وطوباس، خلال عمليات اقتحام شملت قرى وبلدات ومخيمات للاجئين، وتخللها احتجاز نازحين وعمليات تفتيش واسعة للمنازل.