شهداء ومصابون بقصف مسيرة في دير البلح وتصعيد واسع في غزة

امتدت العمليات العسكرية إلى مناطق عدة من قطاع غزة، مع تسجيل إصابات في جباليا وقصف مدفعي طال رفح ومدينة غزة وخان يونس. ويأتي ذلك وسط استمرار التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما يفاقم حصيلة الضحايا.

استشهد ثلاثة نازحين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، فجر الإثنين، إثر استهداف بطائرة مسيّرة إسرائيلية لمنطقة المزرعة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووقع القصف قرب مدرسة تؤوي نازحين في منطقة مكتظة بالسكان، ما أدى إلى سقوط الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر في مستشفى الأقصى بوصول الشهداء والجرحى عبر طواقم الإسعاف، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى من القطاع تصعيدا ميدانيا، حيث أصيب أربعة فلسطينيين برصاص الجيش قرب دوار الحلبي في جباليا شمالًا.

وفي السياق ذاته، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي مستهدفا مناطق متفرقة، بينها الشاكوش غرب رفح، والأحياء الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى المناطق الشرقية من خان يونس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 72,329 شهيدا و172,192 مصابا، في ظل استمرار العمليات العسكرية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025، عبر غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق سكنية ومراكز إيواء للنازحين في أنحاء القطاع.