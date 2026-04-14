اعتقال العشرات بينهم أطفال بالضفة والقدس

شهدت الضفة والقدس حملة اقتحامات واعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في عدد من المدن والبلدات، تخللها دهم منازل وتفتيشها واحتجاز عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال، إضافة إلى مواجهات متفرقة واستخدام الغاز المسيل للدموع، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في عدد من المواقع، أسفرت عن إصابات وحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، إلى جانب اعتقال عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال وفتية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين بعد اقتحام المدينة ومداهمة منزليهما وتفتيشهما، وهما جمال نظمي الصابر من منطقة الجبل الشمالي، وأحمد جمال محمود من مخيم العين.

وفي طوباس، اعتقل ثلاثة شبان خلال اقتحام المدينة وقرية تياسير، وهم محمد أبو العايدة، ويوسف مالك قصراوي، ومحمد جمال دراغمة، بعد عمليات دهم لعدد من المنازل.

وفي رام الله، اعتقلت القوات طفلًا وفتى خلال اقتحام قرية كفر مالك شرق المدينة، وهما الطفل ثائر حمايل (13 عامًا) والفتى حسني محمد صفا (17 عامًا)، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

أما في القدس المحتلة، فقد اعتقل ستة شبان من مخيم قلنديا شمال المدينة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، وهم إياد حسني بزيع، شادي حزين، عبد رائد مطير، أحمد مناصرة، يوسف زايد، ومعتز الخطيب. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت في أرجاء المخيم وأطلقت قنابل الغاز باتجاه منازل الفلسطينيين.

وفي طولكرم، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة بلعا شرق المدينة، حيث تم احتجاز العشرات من الشبان، بينهم مرشحون للانتخابات البلدية المقبلة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة وانتشار مكثف للآليات في شوارع البلدة.

كما أقامت القوات ثكنة عسكرية ومركز تحقيق داخل البلدة بعد الاستيلاء على أحد المنازل، فيما جرى تحويل العملية التعليمية في المدارس إلى التعليم الإلكتروني حفاظًا على سلامة الطلبة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من المدينة، وهما محمد زهير أبو تركي ونزار غيث، تزامنًا مع اقتحامات في بلدة إذنا ومخيم العروب.

وشملت الاقتحامات مداهمة واسعة للمنازل، وتفتيشها وتخريب محتوياتها، إضافة إلى التحقيق مع عدد من المواطنين وتهديدهم بالاعتقال.