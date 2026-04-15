اقتحامات واعتقالات بالضفة وهدم منزل واسطبل بالقدس

تركزت الاعتقالات في جنين ونابلس، حيث داهمت منازل واعتقلت عشرات الفلسطينيين. كما نفذت اقتحامات في بلدات أخرى شملت طمون وقصرة، إلى جانب نصب حاجز عسكري في قلقيلية أعاق حركة الفلسطينيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدينتي جنين ونابلس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت هذه الحملة عقب سلسلة من الاقتحامات التي رافقتها مواجهات في بعض المناطق، إضافة إلى مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية.

وفي السياق نفسه، هدمت جرافات الاحتلال منزلا واسطبلًا للخيول في القدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت عددا من الشبان، وهم: مصعب حرز الله، علاء قبها، طارق أبو بكر، محمود حمارشة، ورد ميتاني، أحمد عطاطرة، يوسف عمارنة، وطارق الملس.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة، داهمت القوات عدة منازل ومحال تجارية، واعتقلت ثمانية فلسطينيين. وذكر نادي الأسير أن من بين المعتقلين: عبد الرحمن القوقا وزياد الجد من المنطقة الغربية للمدينة، إضافة إلى الفتى براء الزغل من منطقة المساكن الشعبية شرقي نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتقلت خمسة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: أمير وادي، رمزي حس، قتيبة أبو ريد، خالد أبو ريد، ورأفت العجوري.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق المدينة، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين، واستمر الاقتحام حتى ساعات الصباح.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، حيث أعاقت حركة تنقل الفلسطينيين عبر توقيف المركبات والتدقيق في هويات الركاب، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

من جهة أخرى، أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن قوات الاحتلال نفذت 610 حالات اعتقال خلال شهر آذار/مارس الماضي، في الضفة والقدس، من بينهم 31 امرأة وفتاة و39 طفلا قاصرا، إضافة إلى تسجيل استشهاد أسير داخل السجون.

هدم منزل وإسطبل خيول في القدس المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلاً وإسطبل خيول في بلدتي سلوان والرام بمحافظة القدس المحتلة، في إطار استمرار عمليات الهدم المتصاعدة في المدينة.

وأفادت مصادر مقدسية أن جرافات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وشرعت بهدم منزل يعود لعائلة دويك في حي البستان، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما طالت عمليات الهدم إسطبلا للخيول في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء.

وتشهد مدينة القدس تصاعدا ملحوظا في عمليات الهدم منذ مطلع العام الجاري، حيث أوضح المتحدث باسم محافظة القدس، معروف الرفاعي، أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 شهدت تنفيذ 147 عملية هدم، ضمن ما وصفه بسياسة تستهدف الوجود الفلسطيني، خصوصا في المناطق القريبة من المسجد الأقصى.

وتتركز هذه العمليات في أحياء وبلدات سلوان وجبل المكبر والشيخ جراح ووادي الجوز، تحت ذرائع تتعلق بملكية الأرض أو عدم الترخيص.