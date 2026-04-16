اقتحامات واعتقالات بالضفة ومواجهات في نابلس واعتداءات للمستوطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في عدد من المناطق، وعمليات اعتقال طالت عدداً من الفلسطينيين. كما تزامنت هذه الاقتحامات مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامات نفذتها في مدينتي قلقيلية وجنين. وأفاد نادي الأسير بأن الشاب يوسف دويكات اعتقل عقب مداهمة منزله في مدينة قلقيلية، فيما جرى اعتقال الشاب عوض السعايدة خلال اقتحام بلدة الزبابدة جنوب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث أفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت البلدة ولاحقت الطفل عند مدخل البالوع على الطريق الرئيس المؤدي إلى البلدة القديمة، قبل أن تعتقله بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي الخليل، هاجم مستوطنون مسلحون، خلال ساعات الليل المتأخرة، عدداً من مركبات المواطنين بالحجارة، كما أغلقوا الطريق المؤدي إلى المدخل الشمالي للمدينة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين أغلقت ما يعرف بطريق (35)، وأشعلت الإطارات في وسطه، ومنعت مرور المركبات الفلسطينية، قبل أن تقوم برشقها بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد من المركبات وتكسير زجاجها.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية اقتحامات وعمليات دهم واعتقال شبه يومية، تستهدف عشرات الشبان.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات ليلية في المنطقة الشرقية بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحام المنطقة من قبل القوات الإسرائيلية بعدد كبير من الآليات والجرافات، تجاوز عددها 80 آلية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل واسع في محيط المنطقة، مع إغلاق الطرق باستخدام السواتر الترابية، فيما أطلقت الرصاص الحي خلال المواجهات مع الشبان.

ويقتحم المستوطنون مقام يوسف في نابلس بشكل متكرر، تحت حماية قوات الاحتلال، بزعم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام واعتباره موقعا تاريخيا لليهود، في حين تنفي دراسات وشواهد تاريخية هذه المزاعم.

وغالبا ما تشهد المنطقة مواجهات متكررة واعتقالات، إلى جانب إجراءات مشددة على الأهالي في المنازل المجاورة، تشمل التضييق عليهم وإجبار بعضهم على مغادرة منازلهم خلال الاقتحامات، وسط انتشار عسكري واسع.