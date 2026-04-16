السلطة الفلسطينية تسلّم "هشام حرب" إلى فرنسا

أكّدت عائلة العقيد المتقاعد في الأجهزة الأمنية، محمود العدرة، المعروف باسمه الحركيّ "هشام حرب"، أنّ السلطة الفلسطينية سلّمته صباح اليوم، الخميس، إلى السلطات الفرنسيّة، التي طالبت بتسلميه منذ أشهر، على خلفية الاشتباه بإشرافه على هجوم استهدف مطعمًا لمالكين يهود في باريس، عام 1982.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت العدرة في 19 أيلول/ سبتمبر 2025، قبل أيام من اعتراف فرنسا رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب مصادر من عائلة العدرة تحدثت مع "العربي الجديد"، كان من المقرر أن تنظر محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس الموافق 16 نيسان/ أبريل 2026، في طلب تسليم العدرة إلى السلطات الفرنسية، إلا أنّ الجلسة لم تشهد إحضاره إلى المحكمة، الأمر الذي رجّح بأنّ عملية التسليم جرت قبل صدور قرار قضائي فلسطيني بشأن الطلب الفرنسي.

وأفادت المصادر، بأنّ الشرطة الفلسطينية طلبت جواز سفره أكثر من مرة، الإثنين الماضي، الأمر الذي رأته العائلة مؤشرًا واضحًا على وجود ترتيبات لتسليمه خلال أيام.

وكان العدرة قد تمكّن من الفرار من أحد مستشفيات مدينة رام الله، فجر الثلاثاء الماضي، إلى منزل عائلته في بلدة يطّا جنوب الخليل، قبل أن تعيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقاله بعد اقتحام منزل العائلة.

كما اعتقلت الشرطة 6 أفراد من عائلته، فيهم رجال ونساء، على خلفية فراره من المستشفى، بحسب المصادر.

وقالت المصادر ذاتها، إنّ "العائلة تلقت اتصالًا هاتفيًا صباح الخميس، قرابة الساعة العاشرة والنصف إلى الحادية عشرة، من مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، علي القيمري، أبلغهم فيه بأنّ محمود العدرة بات في طريقه إلى الأردن تمهيدًا لنقله إلى فرنسا".

وأكدت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد"، أنّ العدرة نقل بالفعل من الأردن إلى فرنسا على متن طائرة خاصة.

ويعاني العدرة، المولود عام 1955 وهو عقيد متقاعد في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدة أمراض صعبة أبرزها سرطان المثانة وشبكيات في القلب، وأنهى قبل 9 أشهر علاجة الكيماوي، وفي حاجة إلى علاج إشعاعي بحسب البروتوكول الطبي، علاوة على معاناته انخفاضًا حادًا في مناعته، ويحتاج إلى رعاية طبية حثيثة، كما أنّه والد لـ5 أبناء، وجدّ لـ7 أحفاد.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد وعد بتسليم العدرة "سريعًا" إلى السلطات الفرنسية، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

قال فيها "إنّ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقّ سوى بعض التفاصيل الفنية التي تُعالجها الجهات المختصة في كلا البلدين".

وعاد عباس لاحقًا ليؤكد استعداد السلطة الفلسطينية "لتسليم المطلوب، إذ إنّ اعتراف فرنسا بدولة فلسطين هيّأ إطارًا مناسبًا لهذا الطلب الفرنسي".

واعتُقل العدرة في أيلول/ سبتمبر في الضفة الغربية المحتلة؛ بتهمة الاشتباه بإشرافه على مجموعة نفذت هجومًا على مطعم يهودي في شارع روزييه في باريس، الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين، عام 1982.

ووفق "النيابة العامة لقضايا الإرهاب" في فرنسا، فإنّ "حرب" مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة منذ نحو 10 سنوات، وهو أحد المتهمين في القضية التي أُحيلت إلى محكمة الجنايات الخاصة.