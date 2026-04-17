شهيدان ومصابون بقصف شرقي مدينة غزة وتحذير من انهيار صحيّ

استشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمحطة تحلية مياه بالشجاعية، وسط تسجيل 2400 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف النار أسفرت عن 765 شهيدا، في ظل تواصل الخروقات.

استشهد أحد الأهالي وأُصيب آخرون، جرّاء قصف إسرائيلي على محطة تحلية مياه في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، اليوم الجمعة.

وعُقد خلال الأسبوع الجاري، اجتماع حكومي في إسرائيل، لبحث "مستقبل" غزة، بضغط أميركي، هو الثاني الذي يناقش الوضع في القطاع المنكوب، والذي لا يزال يشهد خروقات إسرائيلية يومية.

وارتكبت إسرائيل ألفين و400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع، ما أسفر عن استشهاد 765 شخصا، وإصابة الفين و140 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من الحرب التي بدأتها إسرائيل بدعم أميركي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد على 172 ألف مصاب، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

