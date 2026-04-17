نظّمت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع قطاع غزة فعالية تضامنية تحت عنوان "وقفة شموع لأطفال الأسرى"، في إطار إحياء يوم الأسير الفلسطيني، بمشاركة عشرات المواطنين وأهالي الأسرى.

وأُقيمت الوقفة في مفترق السرايا وسط مدينة غزة، أمس الخميس، حيث رفع المشاركون الشموع والأعلام الفلسطينية، إلى جانب لافتات رافضة لما وصفوه بسياسات القمع الإسرائيلية، بينها الدعوة لإسقاط قانون إعدام الأسرى.

غزة تحيي يوم الأسير بـ"وقفة شموع" وتندد بقانون الإعدام الإسرائيلي

وتأتي الفعالية في ظل تصاعد الجدل الفلسطيني حول القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على بعض المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعياته على أوضاع الأسرى داخل السجون.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وفق معطيات حقوقية، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية للتدخل ووقف ما يصفه الفلسطينيون بانتهاكات بحق المعتقلين.

وفي تصريحات على هامش الفعالية، أكد مسؤولون في مؤسسات معنية بملف الأسرى أن المشاركة الواسعة، وخاصة من أطفال الأسرى، تعكس حجم المعاناة المتواصلة للعائلات، محذرين من استمرار التصعيد التشريعي بحق المعتقلين، ومطالبين بتحرك دولي عاجل لحمايتهم.