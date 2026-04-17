مستوطنون يهاجمون منازل الأهالي ويحرقون مركبتين في يطّا وينفذون اعتداء شمال أريحا

أحرق مستوطنون مسلحون انطلقوا من مستوطنة "عتنائيل" مركبتين لشقيقين، خلال هجوم استهدف منازل الأهالي بمنطقة مجد الباع غرب يطا، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، تسلّلت من مستوطنة "عتنائيل" إلى منطقة مجد الباع، غرب بلدة يطا جنوبي الخليل، واعتدت على منازل الأهالي، وأحرقت مركبتين تعودان للشقيقين خالد وياسر أبو علي.

وذكر أن النيران أتت على المركبتين، بشكل كامل.

وفجرت قوات الاحتلال أبواب عدد من المحلات التجارية في يطا، قبل أن تقتحمها وتقوم بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

مركبة أحرقها مستوطنون خلال هجوم نفذوه على منازل في يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



في السياق، هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، بدو عرب المليحات المهجرين في منطقة البلقاء شمال مدينة أريحا، وطاردوا الرعاة.

وذكرت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، أن المستوطنين اقتحموا منازل الأهالي داخل التجمع، مشيرة إلى أن هذه العائلات كانت قد تعرضت للتهجير في تموز/ يوليو 2025، قبل أن تعود وتستقر في المنطقة لاحقا.

وأكدت أن هذه الاعتداءات المتكررة تستهدف التجمعات البدوية، وتؤثر على أمن واستقرار السكان.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار التوتر منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفق تقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الأهالي وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال آذار/ مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1148 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.