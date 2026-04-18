إرهاب المستوطنين: هجوم على بلدة ترمسعيا وإحراق منزل ومركبة وخط عبارة "انتقام"

هاجم المستوطنون مساء السبت بلدة ترمسعيا شمال شرق الله، وأقدموا على إحراق منزل ومركبة وخطوا شعارات تحريضية وعنصرية بينها "انتقام"، مع استمرار إرهابهم وهجماتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

من العبارات التحريضية التي خطها المستوطنون في ترمسعيا

نفذ مستوطنون مساء، السبت، هجوما إرهابيا على بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أحرقوا خلاله منزلا ومركبة.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين هاجموا البلدة من الجهة الشرقية، وأحرقوا منزل المواطن أسعد تفاحة، ومركبة للمواطن راتب الخطيب، قبل أن يتصدى المواطنون العزل لهم ويجبرونهم على الانسحاب، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي تحت عنوان "الإرهاب اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، أن 20 مستوطنا ملثمين هاجموا بلدة ترمسعيا وأحرقوا منزلا ومركبة لفلسطينيين. وأضافت "كما قام المهاجمون بخط عبارة على أحد الجدران ’انتقام وسلام لأبو فلاح’ في إشارة إلى خربة أبو فلاح القريبة التي شهدت عدة مواجهات عنيفة وأحداث إرهاب يهودي في الأسابيع الأخيرة".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لقرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحمت قريتي أبو فلاح وكفر مالك المجاورتين لها، من دون الإبلاغ عن مداهمات أو اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال، السبت، فلسطينيا من قرية الديرات، كما هاجم مستوطنون عدة أماكن في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان، أسامة مخامرة، إن "قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عيسى مسعف أثناء حراثة أرضه في قرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل، كما نفذ مستوطنون جولات استفزازية في قريتي الركيز وشعب البطم وبمنطقة تل ماعين، ودمروا محاصيل المواطنين الزراعية، كما هاجموا رعاة الأغنام من عائلة عليان عوض في منطقة واد أبو شبان بمسافر يطا وأجبروهم بالقوة على مغادرة مراعيهم".

وأصيبت مسنة فلسطينية رضوض جراء اعتداء مستوطنين عليها وعلى عائلتها بالضرب في بلدة سعير شمال شرق الخليل، فيما اعتقل جنود الاحتلال ثلاثة من أبنائها.

وذكرت مصادر صحافية، أن مستوطنين هاجموا المواطنين في واد خنيس غرب بلدة سعير أثناء فلاحتهم أراضيهم، واعتدوا عليهم بالضرب، ما تسبب بإصابة مسنة برضوض، حيث نقلتها طواقم جمعية "الهلال الأحمر" إلى مركز الشهيدة رهام دوابشة الصحي بالبلدة، وتزامنا مع ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أبنائها.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن جنود الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1819 اعتداء وهجوما خلال شهر آذار/ مارس الماضي، في استمرار للممارسات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وأشار الهيئة إلى أن جيش الاحتلال نفذ 1322 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 497 هجوما، مبينة أن هذه الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظات: الخليل بواقع 321 اعتداء، ونابلس بـ315، ثم رام الله والبيرة بـ292، والقدس المحتلة بـ203؛ في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف الممنهج لهذه المناطق.