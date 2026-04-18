الضفة: شهيد برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "نجوهوت"

مناطق متفرقة في الضفة الغربية شهدت، فجر اليوم، حملة مداهمات شنتها قوات الاحتلال وشملت اعتقال عدد من الأهالي.

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم، بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة "نجوهوت" بمنطقة مدينة دورا جنوب مدينة الخليل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن تجمع لقوات الاحتلال عند مدخل المستوطنة بعد دوي صفارات الإنذار فيها "خشية عملية تسلل"، ولم ترد بعد تفاصيل إضافية.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي "تم تحييد شخص مسلح بسكين تسلل إلى المستوطنة بعد تلقي بلاغ".

(متداول) - قوات للاحتلال عند مدخل مستوطنة "نجوهوت" جنوب مدينة دورا بالخليل بالضفة الغربية بعد دوي صفارات الإنذار فيها pic.twitter.com/F2Ac3ZWXee — موقع عرب 48 (@arab48website) April 18, 2026

وأفادت تقارير محلية باعتقال الفتى، يوسف فؤاد حسن، عقب مداهمة وتفتيش منزله في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس

وأفادت تقارير محلية باعتقال الفتى، يوسف فؤاد حسن، عقب مداهمة وتفتيش منزله في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن، نضال أبو سعادة، من قرية بيت دجن شرقا بعد اقتحام منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل أخرى في قصرة وتفتيشها تخللها اعتقال شابين آخرين، خلال الاقتحام الواسع للبلدة.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في منطقة البوابة، كما سيرت آلياتها في مدينة الدوحة وتحديدًا عند محيط مسجد زيد بن ثابت دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما داهمت بناية سكنية خلال اقتحام مدينة قلقيلية صباح اليوم، وحولتها لثكنة عسكرية.

من جهة أخرى، أضرم مستوطنون، مساء الجمعة، النيران في غرفة زراعية، في قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.

وبحسب مصادر محلية اقتحم المستوطنون القرية من جهتها الشمالية، وأقدموا على إضرام النيران في غرفة زراعية (عزبة) تعود للمواطن محمد عمر رزق.