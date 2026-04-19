تصعيد بالضفة: المستوطنون يقتلعون الأشجار ويسرقون المواشي ويهاجمون الأراضي والمنازل

تركزت هذه الاعتداءات في مسافر يطا وبيت لحم ورام الله، وسط أضرار متزايدة تطال الفلسطينيين ومصادر رزقهم، واستهداف متواصل للأراضي الزراعية والبنية المحلية.

صعد المستوطنون، صباح الأحد، من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، حيث تركزت الهجمات في مناطق مسافر يطا جنوب الخليل، إضافة إلى محافظتي بيت لحم ورام الله.

وشملت الاعتداءات اقتلاع أشجار زيتون، وسرقة أغنام، وإتلاف محاصيل زراعية، إلى جانب تسييج أراضٍ ومصادرتها.

وفي مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل الفلسطينيين واقتلعت أشتال زيتون زرعت حديثا في منطقة "عش غراب"، كما اعتدت على منازل في منطقة جبل هراسه شرقا.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين استولوا على مقر "مغفر رجم الناقة" في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، وقاموا بمد شبكة مياه إليه، في خطوة وصفت بمحاولة فرض أمر واقع في المنطقة.

كما اقتحم مستوطنون منطقة الظهر في قرية المغير شمال شرق رام الله، وحاولوا سرقة مواشي تعود للمزارعين، وسط دعوات من الأهالي للتصدي لهذه الاعتداءات.

وفي القرية نفسها، سُجلت حادثة سرقة نحو 150 رأسا من الأغنام بعد اقتحام أراض زراعية قرب منطقة "الخلايل"، حيث استولى المستوطنون على القطيع العائد لعائلة أنيس أبو عليا.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أقدم مستوطنون على تخريب سياج يحيط بأراض زراعية واسعة، إلى جانب سرقة محاصيل حبوب تعود للمزارع عادل الحمامدة في منطقة حوارة.

وتشهد المنطقة أيضا إجراءات تضييق على السكان، حيث اضطر أطفال مدرسة الخير في مسافر يطا إلى الاعتصام في الطريق المؤدي إلى مدرستهم بعد إغلاقه من قبل المستوطنين، في محاولة للضغط من أجل ضمان وصولهم إلى التعليم واستمرار العملية الدراسية.

وفي مشهد آخر، نظم طلبة مدرسة أم الخير وقفة احتجاجية على الطريق المغلق، مرددين نشيدا يؤكد تمسكهم بحقهم في التعليم، في ظل القيود المفروضة عليهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، حيث وثّق مركز معلومات فلسطين "معطى" أكثر من 9406 اعتداءات خلال شهر آذار/مارس الماضي.

كما أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تسجيل 497 اعتداء خلال الفترة نفسها، تركزت في محافظات نابلس والخليل ورام الله والبيرة.