مداهمات واقتحامات بالضفة والقدس واعتقالات طالت العشرات

تركزت العمليات في قلقيلية ونابلس، إضافة إلى اقتحامات في بلدات ومخيمات برام الله والقدس وأريحا والخليل، تخللتها عمليات تفتيش واحتجاز ميداني للسكان، وسط انتشار عسكري في الشوارع وارتفاع حالة التوتر.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الأحد، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المواقع، واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، إلى جانب اقتحام منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجاز السكان والتحقيق معهم ميدانياً لساعات.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات ومداهمات كبيرة في عدة مناطق بالضفة الغربية، تركزت بشكل خاص في محافظة قلقيلية، حيث جرى اقتحام عدد من المنازل وتفتيشها بشكل دقيق، مع التنكيل بأصحابها خلال عمليات الاقتحام.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد النيص من المدينة، إلى جانب علاء زكي مجد، ومجدي زكي مجد، وبراء عادل مجد، وأدهم فاروق شبيطة من بلدة عزون شرق المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إماتين شرق قلقيلية، واعتقلت عدداً من الشبان، وهم أسيد بري، وزيد بري، وأمجد صوان، وطارق غانم، وعبدالله بري، وأحمد شتيوي، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والاستيلاء على مبالغ مالية من بعضهم.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين وليد ونائل قوقا بعد مداهمة منزلهما في شارع سفيان وسط المدينة، كما داهمت بلدتي بيت فوريك وروجيب شرق نابلس ونفذت عمليات تفتيش واسعة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال مداهمة عمارة سكنية في ضاحية السلام بمخيم شعفاط شمال المدينة، كما اقتحمت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله، ومخيم عين السلطان شمال أريحا، وبلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث سيرت دوريات عسكرية في شوارعها، وسط حالة من التوتر في تلك المناطق.

