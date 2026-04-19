موجز أنباء العالم الأحد: ترامب يرسل وفدًا لجولة مفاوضات ثانية مع إيران

صرّح ترامب بإرسال وفد من طرفه لاستئناف الجولة الثانية من المفاوضات مع طهران في إسلام آباد، وقاليباف يفيد بوجود "تقدّم" بالرغم من بقاء فجوات كبيرة بين الطرفين. السلطات السورية تُحبط "إطلاق صواريخ خارج الحدود". تركيا تندّد بالتوسع الإسرائيلي...

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، أنّ وفدًا يرأسه كلّ من مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، سيتوجّه يوم الإثنين إلى العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، لإجراء جولة ثانية من المفاوضات مع إيران.

وجاء إعلان ترامب في ظلّ استمرار إغلاق إيران مضيق هرمز، واتهام الرئيس الأميركي الجمهورية الإسلامية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ما يتعلق بالمضيق الإستراتيجي، مهدّدًا إياها مجدّدًا بتدمير بناها التحتية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، قال يوم السبت إنّه تحقيق "تقدّم" في المفاوضات مع واشنطن قد تمّ، "لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة وبعض القضايا الجوهرية العالقة".

لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنّه أعاد فتح طريق وجسر في الجنوب أُغلقا جرّاء غارات إسرائيلية، فيما لا تزال الهدنة بين حزب الله وإسرائيل قائمة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح الأحد، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات في جنوب لبنان.

سورية

أعلنت السلطات السورية إحباط مخطط يهدف إلى إطلاق صواريخ "خارج الحدود"، متهمة خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني بالوقوف خلفه.

تركيا

اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إسرائيل بالسعي لفرض واقع جديد في لبنان بالرغم من وقف إطلاق النار مع حزب الله، مندّدًا بـ"التوسع" الإسرائيلي.

وأعرب فيدان عن "تفاؤله" حيال إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، قبل انقضاء مهلته الأربعاء.

أوكرانيا

أدان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تخفيف العقوبات على النفط الروسي، بعدما مدّدت الولايات المتحدة إعفاءً يهدف إلى تخفيف حدّة ارتفاع الأسعار جراء الحرب على إيران.

كما قُتل فتى في السادسة عشرة من العمر في هجوم على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة المحلية، دميترو بريينسكي.

أنغولا

احتشد جمع غفير قرب العاصمة الأنغولية لواندا صباح الأحد، لحضور قدّاس في الهواء الطلق من المقرّر أن يترأسه البابا لاوون الرابع عشر، في اليوم الثاني من زيارته للدولة الإفريقية حيث تنتشر تفاوتات اقتصادية واجتماعية حادة.

كوريا الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أنّ كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صواريخ بالستية عدّة اليوم، الأحد، في أحدث عمليات الإطلاق التي تجريها الدولة النووية.

إسبانيا/ المكسيك/ البرازيل

أعربت إسبانيا والمكسيك والبرازيل، السبت، عن قلقها إزاء "الوضع المأسوي" في كوبا، التي تواجه منذ أشهر ضغوطًا من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ودعت الدول الثلاث إلى إجراء "حوار قائم على الاحترام" مع هافانا.

إندونيسيا

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا، أنّها تُجري تحقيقًا في مقتل 12 مدنيًّا، بينهم أطفال، بإطلاق نار خلال حملة عسكرية في مقاطعة بابوا، حيث ينشط انفصاليون.

ماليزيا

اندلع حريق كبير صباح الأحد في قرية ساحلية بولاية صباح في ماليزيا، مدمّرًا حوالى ألف منزل، وملحقًا أضرارًا بممتلكات آلاف الأشخاص، دون أن يسبّب سقوط قتلى بحسب جهاز الإطفاء.

الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت جامعة آيوا، أنّ الشرطة فتحت تحقيقًا في حادث إطلاق نار وقع ليل السبت الأحد في المؤسسة التعليمية، مؤكدة "وقوع إصابات".

وفي سياق منفصل، تستعدّ شركة "بلو أوريجين" للملاحة الفضائية التابعة لمؤسس "أمازون"، جيف بيزوس، لإطلاق صاروخها الكبير "نيو غلين" للمرّة الثالثة، مع جزء قابل لإعادة الاستخدام هذه المرة، في خطوة من شأنها أن تسرّع وتيرة أعمال الإطلاق وتخفّض من تكاليفها.

بلغاريا

يصوّت البلغاريون للمرة الثامنة خلال 5 سنوات، في انتخابات تشريعية يمتزج فيها الإنهاك والأمل في أن يشكّل الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظًّا، رومين راديف، حكومة مقبلة تكافح الفساد.

أستراليا

نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة، بن روبرتس-سميث، المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان الاتهامات المنسوبة إليه. في أوّل تصريح علني له منذ اعتقاله الذي لقي تغطية إعلامية واسعة مطلع نيسان/ أبريل.

ترينيداد وتوباغو

أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو، السبت، أنّها عثرت على جثث 50 طفلًا رضيعًا و6 بالغين، يبدو أنّه تمّ التخلّص منها في إحدى المقابر.

بيرو

أفادت مسؤولة رفيعة، بأنّ نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لن تُعلن قبل منتصف أيار/ مايو، وذلك عقب فعاليات تصويت اتّسمت بالفوضى.