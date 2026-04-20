إصابات واعتقالات خلال حملة اقتحامات بالضفة والقدس

امتدت الاقتحامات إلى مدن وبلدات عدة بينها نابلس والخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم، إضافة إلى القدس، حيث رافقها تشديدات عسكرية وإغلاقات أثرت على حركة السكان والطلبة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق، إلى جانب اعتقال العشرات من الفلسطينيين والتحقيق الميداني مع آخرين بعد مداهمة منازلهم.

في محافظة طولكرم، شهدت بلدة عنبتا حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، رافقتها عمليات تفتيش وتخريب في الممتلكات.

وفي نابلس شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزموط شرق المدينة واعتقلت الشاب مجاهد سمارة، كما داهمت منطقة الجنيد وحي رفيديا غربا، حيث أطلقت قوة خاصة النار على أحد الشبان واعتقلته بعد إصابته.

كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجريح في البداية قبل أن يسمح بنقله لاحقا لتلقي العلاج.

وتواصلت الاقتحامات في نابلس لتشمل مناطق رأس العين وسط المدينة والجنيد غربها، وسط عمليات تفتيش واحتجاز للشبان، كما تعرض شاب جريح للتنكيل بعد إصابته بالرصاص في حي رفيديا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بالتزامن مع أعمال تجريف للأراضي في بلدة اللبن الشرقية.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال المدينة واقتحمت بنايات سكنية ومنازل في حي كفر سابا، تزامنا مع انتشار عسكري مكثف داخل الأحياء.

وفي جنين، أصيب شاب بجروح إثر استهداف مركبته بالرصاص قرب بلدة كفر قود، حيث أفادت مصادر محلية بأن المصاب هو محمد الصوص من مخيم جنين، وهو شقيق لشهيدين، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الخليل، أصيب فتيان برصاص قوات الاحتلال في منطقة راس الجورة، بعد إطلاق النار على مركبة فلسطينية عند المدخل الشمالي للمدينة.

وأفادت المصادر الطبية بإصابة الفتى مهاب عيسى عبد الفتاح بلل (17 عاما) برصاصة في الرأس وصفت حالته بالخطيرة، إضافة إلى إصابة الفتى يوسف خليل منسيه بشظايا في الرأس، إلى جانب إصابة فتى ثالث على طريق حلحول شمال المدينة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام في مخيم شعفاط، وبلدتي حزما والقبيبة، بالتزامن مع إجراءات مشددة شملت إغلاق حاجز الشياح، ما تسبب في منع طلبة من الوصول إلى مدارسهم داخل بلدة جبل المكبر.