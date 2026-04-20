اعتداءات للمستوطنين بالضفة وهدم منزل بالخليل

تواصلت في الضفة والقدس اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم وفرض القيود الإسرائيلية، حيث شملت الانتهاكات استهداف ممتلكات الفلسطينيين ومناطق رعوية، إلى جانب هدم منزل في الخليل، واقتحامات واعتداءات في عدة بلدات، وسط تشديدات عسكرية وإغلاقات أثرت على حركة السكان.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت ممتلكات الفلسطينيين ومناطق رعوية، بالتزامن مع عمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال في الخليل.

ففي مدينة الخليل، هدمت جرافات الاحتلال منزلا من طابقين، بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة أثارت تضررًا واسعًا في صفوف العائلة المتضررة.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت مجموعات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، بلدة كفل حارس شمال المدينة، حيث رشقوا منازل الفلسطينيين بالحجارة، واعتدوا على الممتلكات، ما أدى إلى تكسير عدد من النوافذ وإثارة حالة من الهلع بين السكان.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، واصل مستوطنون اعتداءاتهم منذ ساعات الفجر، من خلال مطاردة الرعاة ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب إغلاق طرق فرعية تؤدي إلى مدارس وقرى زراعية في المنطقة.

أما في نابلس، فقد شهدت المنطقة الشرقية تحركات استفزازية للمستوطنين قرب قبر يوسف، تخللتها هتافات عنصرية واعتداءات على ممتلكات عامة في محيط المخيمات المجاورة.

هدم منزل في الخليل واقتحامات وقيود بالقدس

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، بهدم منزل سكني مأهول في منطقة شعب البير ببلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل في الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، برفقة جرافات عسكرية، اقتحمت المنطقة وفرضت طوقا أمنيا مشددا حول المنزل قبل الشروع بعملية الهدم.

وأوضحت المصادر أن المنزل المستهدف مكوّن من طابقين، وكان يأوي عائلتين فلسطينيتين، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد منذ فترة مضايقات متكررة في إطار محاولات توسع استيطاني.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال حي البستان في بلدة سلوان برفقة آليات الهدم، حيث واصلت جرافاتها تجريف أراضٍ في المنطقة، بعد أن كانت قد هدمت منازل فيها خلال الأسابيع الماضية.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز الشياح جنوب القدس، ما أدى إلى منع طلبة من الوصول إلى مدارسهم داخل بلدة جبل المكبر، وسط قيود مشددة على حركة السكان في المنطقة.