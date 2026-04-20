لائحة اتهام ضد سائق من العفولة بعد حادث مميت في الناصرة أودى بحياة اللاعب السابق رجا زعبي

قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد دافيد أسولين (55 عامًا) من مدينة العفولة، تتهمه بالتسبب بالوفاة نتيجة الإهمال، على خلفية حادث سير قاتل راح ضحيته سائق دراجة نارية، اللاعب السابق رجا زعبي من قرية سولم في مرج ابن عامر.

ووفق ما ورد في لائحة الاتهام التي أعدّتها المحامية رغد شدافنة من النيابة في لواء الشمال، فإن "المتهم كان يقود مركبته رغم انتهاء صلاحية رخصتها، وعند وصوله إلى أحد المفارق المزوّد بإشارة ضوئية، دخل التقاطع في الوقت الذي كانت فيه الإشارة حمراء، ما يشكل مخالفة مرورية جسيمة. في المقابل، كان سائق الدراجة النارية، رجا زعبي، قد دخل التقاطع وفق إشارة خضراء، ما أدى إلى وقوع اصطدام عنيف بين المركبتين".

وأسفر الحادث عن إصابة زعبي بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المركز الطبي "هعيمك"، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وأُعلن عن وفاته لاحقًا، بينما أُصيب السائق المتهم ونُقل لتلقي العلاج.

وتنسب النيابة إلى أسولين عدة مخالفات، من بينها التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال، القيادة بتهور وعدم انتباه، عدم الامتثال لإشارة ضوئية حمراء، إضافة إلى القيادة برخصة غير سارية.

كما طلبت النيابة من المحكمة سحب رخصة قيادة المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.